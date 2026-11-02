Territorio Negro descubre los secretos de Los Rochos y su conexión con el caso del hermano de Pedro Sánchez

La investigación sobre una presunta trama para intimidar a la jueza Beatriz Biedma, encargada del proceso judicial contra David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, ha situado al clan de Los Rochos de Badajoz en el centro de todas las informaciones. Según la declaración de Cintia Rocho, conocida como 'La Celsa', el exmagistrado Luis Sáenz de Tejada la habría contactado para "eliminar" a la jueza.

Si bien, ¿cómo han conseguido Los Rochos tanto poder? Los Rochos son un clan de Badajoz vinculado con el tráfico de drogas y con un largo historial de enfrentamientos con Los Matías, la otra familia que domina la capital. Esa rivalidad ha derivado en una guerra entre clanes, con víctimas mortales y un vacío de poder tras la muerte de varios de los referentes. ¿Es Cintia Rocho la matriarca y heredera? Luis Rendueles y Manu Marlaska desgranan su historia en Territorio Negro.

Varios crímenes desde 2024 han dejado un vacío de poder en el clan

El enfrentamiento entre Los Rochos y los Matías viene de lejos. En 2024, Cintia Rocho perdió a su marido, apodado 'El Tutu' y a su padre, Jesús Rocho -ambos crímenes no se han logrado esclarecer-. La muerte del patriarca ha dejado un vacío de poder en el clan, porque estaba considerado un interlocutor veterano capaz de contener las tensiones, según los periodistas.

Su hijo y hermano de Cintia, por lo tanto el presunto heredero, Jesús Rocho, está en la cárcel acusado de intentar matar a Cristóbal, el líder de Los Matías, que también está encarcelado, aunque protegido para que no intenten acabar con él, como ya ha pasado en alguna ocasión.

'El Tormenta', el otro heredero

El otro candidato para liderar el clan es el hijo de Cintia y El Tutu, apodado 'El Tormenta'. Tiene 18 años, y también está en prisión desde mayo acusado de varias causas, entre ellas el robo de un patinete valorado en 250 euros. Sin embargo, aunque él dice que es de lo único que se le acusa, en una parcela de su propiedad fueron incautadas armas y munición de guerra.

Tras un tiroteo en el barrio de San Roque, la Policía encontró un subfusil Kalashnikov y una R9. Tras la declaración de madre, El Tormenta ha publicado un comunicado en el que vincula su encarcelamiento con las denuncias de su madre sobre la presunta corrupción del PSOE, según Rendueles y Marlaska.

El premio de lotería de 17 millones de euros

Así las cosas, la única cara visible que queda es la de Cintia, La Celsa, que dijo que había sido bendecida por la fortuna, a pesar de todas las muertes que le rodean. Resulta que Saúl, más conocido como 'Moto Ratón' e íntimo amigo del marido de Cintia, ganó 17 millones de euros en un cupón de la ONCE del Día de la Madre en 2024.

Aunque en un principio certificó ante notario que el premio era solo suyo, horas después volvió para declarar que lo compartía con una persona y luego se supo que, en realidad, lo compartía con tres más, todos miembros del clan de Los Rochos. En este sentido, 'Moto Ratón' asegura, según los periodistas, que fue obligado a repartir el premio a punta de pistola, pero la justicia cerró la causa sin reconocerle derecho a recuperar más dinero.

Ahora se encuentra en paradero desconocido después de un tiroteo en casa de su hermano y un presunto intento de secuestro de su hijo. 'Moto Ratón' habría huido de Badajoz y tiene miedo de ser asesinado después de que, presuntamente, hayan contratado sicarios para terminar con su vida.

La nota en la libreta de Leire Díez

Todo esto sucedía en el clan de Los Rocho cuando, presuntamente, el exmagistrado Luis Sáenz de Tejada contactó con ella para "eliminar" a la jueza Biedma. El magistrado fue expulsado de la carrera judicial porque fue condenado por violencia machista por agredir a su mujer. La jueza Biedma fue la que instruyó el procedimiento y es amiga de su exmujer.

El nexo de unión entre Los Rochos y el PSOE llega a partir de una anotación que encontró la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la agenda de Leire Díez que decía, textualmente: "Jueza Badajoz, La Celsa, heroína, gitano".