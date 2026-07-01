El juez cita como testigo al que fuera segundo de García Ortiz en la Fiscalía y que se reunió con Leire Díez

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado llamar como testigos a Diego Villafañe y Beatriz López, que formaban parte de la Fiscalía General del Estado cuando Álvaro García Ortiz la encabezaba y que se reunieron con la exmilitante socialista Leire Díez, en la causa en la que se la investiga por presuntas maniobras para desbaratar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno. Así lo ha comunicado Pedraz en una providencia en la que cita a testificar a Villafañe a las 10.00 horas y a López a las 10.30 horas.

Por otro lado, el magistrado señala que la posibilidad de llamar a García Ortiz la resolverá cuando "se conozca el resultado de las anteriores testificales", algo que extiende al jefe de seguridad de la sede de la Fiscalía General y a la fiscal de la Secretaría Técnica que tramitó los escritos presentados por el exasesor ministerial Koldo García. La testifical de todos ellos fue solicitada este martes por las acusaciones populares lideradas por el PP.

Cabe recordar que, de acuerdo con fuentes de la Fiscalía, tanto Villafañe como López mantuvieron dos reuniones entre marzo y abril de 2025 con Jacobo Teijelo, el abogado del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, y una mujer presentada como una compañera de su despacho, en referencia a Leire Díez.

El letrado, el exdirigente socialista y la exmilitante están imputados en este caso, que indaga en presuntas maniobras para intentar desestabilizar causas judiciales que afectan al Gobierno.

En este contexto, las acusaciones populares del 'caso Leire Díez' solicitaron al magistrado que llame como testigo el ex fiscal general del Estado, así como Villafañe --entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica-- y López.

Las acusaciones populares piden más información

En ese escrito, adujeron que "la información facilitada" por la Fiscalía "se limita a una descripción genérica de dichas reuniones, sin detallar con precisión el contenido concreto de las manifestaciones realizadas, la eventual aportación de documentación o datos verificables, el grado de credibilidad asignado en ese momento a lo expuesto, ni las razones por las que no se promovió actuación ulterior alguna".

"La declaración testifical de Villafañe --entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica-- se revela imprescindible para aclarar el contenido material de la información trasladada, su eventual relevancia penal y la secuencia de decisiones adoptadas, así como para despejar cualquier duda sobre el alcance efectivo de tales contactos", señalaron.

Y respecto a López, que era fiscal adscrita a la Secretaría Técnica, las acusaciones razonaron que su testifical "resulta necesaria por razones de contradicción y corroboración, al tratarse de una testigo directa de los hechos, pudiendo confirmar o matizar el contenido de lo expuesto por el letrado compareciente, precisar la intervención de las personas asistentes".

Esta petición se enmarcaba en la investigación que está llevando a cabo el juez Pedraz sobre la existencia de una presunta trama que habría liderado Santos Cerdán y coordinado Leire Díez para, supuestamente, obstaculizar causas judiciales.

La sucesora de García Ortiz como fiscal general, Teresa Peramato, nombró a Villafañe fiscal ante el Tribunal Supremo y a López, en la Audiencia Nacional.