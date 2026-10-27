El juez Calama rechaza la comisión rogatoria a Arabia Saudí que solicitó Zapatero sobre las joyas

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado la comisión rogatoria a Arabia Saudí solicitada por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para aclarar el origen de las joyas que fueron localizadas en su despacho el pasado 19 de mayo.

Hace apenas dos semanas, el instructor encargado de la investigación del caso Plus Ultra rechazaba el intento de Zapatero de suspender la nueva tasación de las más de 60 joyas encontradas por la Policía.

Además de intentar recusar sin éxito a la joyería Yanes como responsable de elaborar ese nuevo informe pericial, el también exlíder socialista presentó un recurso contra la decisión del juez José Luis Calama de encargar dicha tasación, después de que un primer análisis cuantificase el valor de las joyas en más de 1,3 millones de euros.

Las joyas halladas en una caja fuerte en la oficina de Zapatero sumaron los presuntos delitos de contrabando y fraude fiscal a una investigación en la que el juez sitúa al expresidente en el "vértice" de una presunta red de influencias a favor de la aerolínea Plus Ultra en el marco del préstamo público de 53 millones de euros que consiguió en 2021.

Hace unas semanas, Zapatero dijo por escrito al juez que doce de las piezas de joyería, las de más valor, con rubíes, esmeraldas y zafiros, fueron una "atención personal" del rey saudí Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud, ya fallecido, que aceptó por "deferencia" y que guardó junto a otras de origen familiar y otros regalos de amigos "sin uso ni destino alguno, y sin conciencia de su valor material".