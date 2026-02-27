José Ángel Antelo ve "un patrón" en su cese como presidente de Vox en la Región de Murcia: "Una cosa es la lealtad y otra la sumisión"

Vox atraviesa una nueva crisis interna tras la dimisión en bloque de su dirección regional en Murcia, un movimiento que, según diversas interpretaciones, busca forzar el cese del presidente de la formación en la región, José Ángel Antelo. En Más de uno, Carlos Alsina ha conversado con el propio Antelo para conocer su versión de los hechos.

Antelo ha asegurado que se enteró de la situación con la visita de la secretaria general adjunta de Vox, quien le ofreció asumir una portavocía nacional en el área de Deportes. Ha señalado que exigió explicaciones ante una dimisión que no comprendía, más aún después de la buena situación de la formación en Murcia.

Ha asegurado también que varios compañeros le llamaron trasladándole que estaban recibiendo "muchas presiones", algunos incluso "entre lágrimas". A su juicio, la decisión responde a una determinación de la dirección nacional del partido. No obstante, ha explicado que habló con Santiago Abascal y que este no le comunicó en ningún momento su cese como líder regional.

El dirigente murciano ha defendido el trabajo realizado por la organización en la Región de Murcia, donde —ha subrayado— Vox cuenta con el mayor número de afiliados por habitante y aspiraba a superar al Partido Popular en las próximas elecciones autonómicas. Por eso dice no entender su salida y asegura percibir "un patrón" que, según él, se ha repetido en el partido: cuando un dirigente adquiere notoriedad o capacidad de aglutinar voto propio, acaba siendo desplazado.

"Una cosa es la lealtad y otra la sumisión", ha afirmado, recordando que desde el primer día ha apoyado a Abascal y poniendo como ejemplo la salida del Gobierno regional murciano, una orden de la dirección nacional que —según ha destacado— en Murcia se acató sin disidencias, a diferencia de lo ocurrido en otros territorios.

Apoyo de otras figuras purgadas de Vox

En cuanto al respaldo público que ha recibido de antiguos dirigentes como Juan García-Gallardo o Javier Ortega Smith, Antelo ha agradecido sus muestras de apoyo y ha reconocido que "no salieron de la mejor manera" del partido.

Sobre su futuro inmediato, ha indicado que todavía valora si entregará su acta como diputado autonómico, pero que todas las opciones están abiertas. "Mi intención inicial es continuar y acabar el trabajo que se ha empezado", ha explicado, puesto que se siente responsable ante una parte de la sociedad murciana que le ha apoyado y no quiere que "padezcan este tipo de cosas alejadas de la política útil".

Finalmente, ha criticado la nota de prensa difundida por el partido, al considerar que contiene afirmaciones "alejadas de la realidad", y ha reivindicado como principio básico "ser coherente con uno mismo y con sus convicciones".