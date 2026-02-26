Dimite en bloque la dirección de VOX en Murcia para forzar la destitución de Antelo

El Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de Vox en la Región de Murcia ha dimitido este jueves en pleno por un "profundo desacuerdo" con la gestión de su presidente, José Ángel Antelo.

El objetivo de la dimisión es que la dirección nacional del partido "tome las riendas y resuelva una grave crisis de cohesión interna que se ha agravado notablemente en los últimos tiempos", han informado fuentes de la formación.

Esta renuncia afecta a la hasta ahora vicepresidenta, la diputada en el Congreso Lourdes Méndez, a la secretaria Carmen Menduiña, así como a los responsables de Relaciones Institucionales, Intermunicipal y Organización Territorial Antonio Martínez Nieto, Antonio Martínez Sánchez y Aída Peñalver, respectivamente.

Antelo, que ocupó la vicepresidencia del Gobierno regional apenas un año tras las elecciones autonómicas de 2023, ha eludido este jueves pronunciarse sobre una eventual crisis interna de VOX en los pasillos de la Asamblea Regional, donde se ha celebrado la sesión semanal de control al Ejecutivo.

El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Murcia y miembro de la ejecutiva nacional, Luis Gestoso, ha negado, por su parte, "ningún movimiento en contra de nadie” en el seno de la formación a nivel autonómico al ser preguntado al inicio del pleno del consistorio.

En términos parecidos también se pronunció hoy el portavoz en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, quien calificó de "infundio" que su partido fuera a renovar su dirección en la Región de Murcia

Desde el partido emplazan a mañana para conocer las decisiones que adoptará Madrid sobre la organización territorial de la Región de Murcia, que ha quedado esta noche sin ejecutiva, a la espera del nombramiento de una gestora provisional, al haberse producido la dimisión en bloque de sus integrantes.

Los exdirigentes de Vox Iván Espinosa de los Monteros y Juan García-Gallardo han acusado a la dirección del partido de "querer cargarse a los mejores". En su cuenta de X, Espinosa de los Monteros ha dicho: "Felicidades a la cúpula de Vox. Aún no han apagado el fuego que han creado con Ortega Smith y ya se están cargando a otro de los mejores candidatos del partido en Murcia. ¡Es que es increíble!".

En este sentido, el que fuera hasta el año pasado líder de Vox en Castilla y León Juan García-Gallardo ha comentado en su red social: "Alucinante. Parece que a Abascal le molestan todos aquellos que tienen personalidad y un perfil propio. Vox se merece un líder nacional que quiera a los mejores jugadores en su equipo titular, no lo que estamos viendo en los últimos tiempos".