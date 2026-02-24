Alsina lanza un mensaje a Ortega Smith después de su expulsión de Vox: "Al menos ahora sabe cómo se siente un sin papeles"

Vox se encuentra en medio de una crisis interna en Madrid después de que Javier Ortega Smith se haya plantado contra la orden de Santiago Abascal para que abandonara la portavocía de Vox en el ayuntamiento. En un tono crítico hacia la cúpula, Ortega Smith ha instado a la dirección nacional a plantearse si fomentar el enfrentamiento y la división es realmente lo más conveniente para los intereses de España. Mientras, Abascal le ha instado a no "mirarse el ombligo" y obeceder a la voluntad de la dirección de Vox.

El último depurado en el partido-camarilla

Carlos Alsina ha aprovechado una parte de su monólogo para lanzarle un mensaje al todavía portavoz de la formación de ultraderecha en el Ayuntamiento de Madrid. El periodista ha destacado como el "antiguo camarada" de Ortega Smith "cuya clarividencia el mismo celebraba", le haya dejado sin papel en Vox. O incluso sin papeles, como ha señalado el propio Ortega Smith quien ha afirmado que lo último será que Vox "trate de cesarle del padrón municipal de Madrid" después de echarle.

"Al menos, ahora sabe Ortega cómo se siente un sin papeles cuando se le señala como obstáculo para la convivencia por no integrarse" ha reflexionado Alsina, quien también le ha dejado una invitación al todavía concejal de Vox: "Siempre puede Smith, con esta nueva experiencia que ha adquirido, apuntarse a una asociación de defensa de los inmigrantes".

Gran parte de la cúpula inicial ha sido purgada

Javier Ortega Smith es uno de los pocos fundadores de Vox que aún quedan en el "partido camarilla", en palabras de Alsina, donde "la bota de Abascal" no deja crecer las hierbas que le molestan. En los últimos años, Santiago Abascal ha purgado a varias de las principales figuras de la formación como Espinosa de los Monteros, Macarerna Olona o Rocío Monasterio.

El concejal ha decidido aferrarse a su Portavocía en el Ayuntamiento de Madrid a pesar de la decisión de Abascal de relevarle en este cometido, la medida llega después de que le degradaron en el Congreso de los Diputados quitándole la portavocía de Justicia y anteriormente fuera expulsado de la secretaría general del partido. Tras esta insumisión, la direcció del partido le ha abierto un expediente de suspensión cautelar de militancia y el afectado ha acusado a Vox de hacer purgas entre los compañeros "como hacía Stalin".

Abascal ha respondido precisando que en un partido político o en cualquier organización las normas se tienen que cumplir y lo tienen que hacer tanto el afiliado número uno como el 68.000 o el 6, que es el número de carnet de Ortega Smith. Además considera que los partidos políticos no pueden estar mirándose el ombligo porque la gente de la calle no le pregunta por esta cuestión sino por sus preocupaciones reales.