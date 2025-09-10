La intervención de Albert Rivera en 2019 sobre el "Plan Sánchez" que vuelve a hacerse viral

Una intervención de Albert Rivera en el Congreso de los Diputados durante 2019 se ha vuelto a viralizar en redes sociales. El discurso del entonces líder de Ciudadanos, cargado de advertencias sobre lo que denominó el “Plan Sánchez”, está siendo recuperado como una premonición de la situación política actual.

El “Plan Sánchez”, según Rivera

En aquella comparecencia, Rivera acusó a Pedro Sánchez de diseñar una estrategia para “perpetuarse en el poder” mediante el control de los medios públicos, la criminalización de los constitucionalistas y el blanqueamiento de la imagen de sus socios políticos.

“El Plan Sánchez es un plan por el cual el señor Sánchez se quiere perpetuar en el poder controlando la tele pública, las encuestas, criminalizando a los constitucionalistas y lavándole la imagen a sus socios”, afirmó Rivera.

El entonces líder de Ciudadanos denunció que Sánchez buscaba estigmatizar a quienes defendían la Constitución, pactar con separatistas y apoyarse en partidos como Bildu, ERC o el PNV para mantenerse en el poder. “Tiene un plan y tiene una banda”, resumió, en una de las frases que más recordadas de aquella intervención.

Rivera también acusó a Sánchez de negociar en Navarra con Bildu, en la Diputación de Barcelona con fuerzas independentistas y de apoyarse en Podemos para “llevar la economía de España”. A su juicio, era más importante votar contra ese plan político que contra un simple gobierno de turno, porque “ese plan es un plan para una década”.

Además, criticó duramente los homenajes a exmiembros de ETA, acusando al Ejecutivo socialista de no actuar contra ellos: “Yo no quiero homenajes ni a Franco, ni a Maduro, ni a etarras. Y en este país se hacen homenajes a etarras porque ustedes lo permiten”.