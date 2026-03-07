Ignasi Guardans: "Es difícil tratar con seriedad al PP cuando lo que dice es que del grupo de WhatsApp de Sánchez se han caído los ayatolás"

Una de las noticias de la semana ha sido la postura del Gobierno de Pedro Sánchez a la guerra en Irán y el choque que el presidente ha tenido con su homólogo estadounidense, Donald Trump, que llegó a amenazar a España con "cortar todo el comercio" entre ambos países. La postura del PP ha sido bastante criticada por algunos periodistas y políticos que consideran que no está actuando como "partido de Estado".

Uno de ellos es el colaborador de Julia en la onda, Ignasi Guardans, que en El Gabinete justifica el hecho de que el Gobierno no haya llamado al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para consultarle o informarle de la gestión que el Ejecutivo está haciendo del conflicto en Irán: "Es un poco difícil pedirle al Gobierno que trate con seriedad a la oposición cuando la portavoz del PP dice que del grupo de WhastApp de Pedro Sánchez se han caído los ayatolás".

El PP actúa como "un cafre irresponsable"

El jurista considera que si el Partido Popular "quiere ser tratado en serio", debe actuar como un "partido de Estado" porque "mientras tenga a gente diciendo tonterías y caricaturas [...] no tiene ningún sentido perder un minuto en consultar o explicar nada a ese partido". Guardans ha puesto como ejemplo las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid: "Permite a una señora decir que el problema es que las mujeres no pueden ir borrachas a Teherán, y lo dice en nombre del PP. O permite decir que el Gobierno es amigo de los ayatolás".

Para Guardans, el PP está actuando como "un cafre irresponsable" en lugar de como un partido con una visión de Estado que le permitiría discrepar de la gestión de la crisis que está llevando a cabo el Gobierno y plantear así posibles soluciones. El politólogo considera que el conflicto en Oriente Medio no se reduce a un 'No a la guerra', sino que va "mucho más allá".

"Es triste que el PP reduzca esto a 'Sanchismo sí, Sanchismo no'"

"Cualquiera que tenga un ordenador cerca lo sabe: el mundo entero ha entendido que esto va muchísimo más allá. Y lo que es triste es que el PP, que tiene diplomáticos, asesores, exministros de Exteriores, reduzca lo que está ocurriendo a 'Sanchismo sí, Sanchismo no' o a 'Sánchez es amigo de los ayatolás y está atacando a las mujeres en Teherán", concluye.