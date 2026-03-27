De hombre de confianza de Calviño a mano derecha de Sánchez: así ha sido el ascenso de Carlos Cuerpo

En apenas dos años, Carlos Cuerpo ha pasado de ser un nombre prácticamente desconocido en la política española a ocupar el puesto de vicepresidente primero del Gobierno, sentándose al lado de Pedro Sánchez en la mesa del Consejo de Ministros. Su ascenso desde la Secretaría General del Tesoro hasta la primera línea política ha sorprendido tanto por la velocidad como por el perfil discreto del economista.

De formación técnica y alejado de la militancia socialista, Cuerpo se ha consolidado como un ministro sereno y poco combativo en el ámbito político. Al inicio de su mandato, reconocía que pasaban los meses sin que se le formularan preguntas económicas en el Congreso, lo que reflejaba su carácter reservado y su enfoque más profesional que político.

No obstante, su gestión no ha estado exenta de críticas. Las más relevantes han llegado desde dentro del propio Ejecutivo, en particular de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, quien le ha acusado de frenar los avances en derechos laborales y de alinearse con la patronal en debates como la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales.

La competitividad empresarial ha sido una de las prioridades de Cuerpo. A nivel europeo, promovió la creación de un laboratorio destinado a fortalecer la integración del mercado único. En España, impulsó la iniciativa de un "régimen 18" que busca uniformizar los requisitos administrativos en las 17 comunidades autónomas, facilitando la operativa de las empresas y reduciendo la burocracia.

Experiencia internacional

Su experiencia en Bruselas le precede. Antes de ser ministro, desempeñó un papel clave como "sherpa" de Nadia Calviño, preparando el terreno para acuerdos en cumbres europeas mientras estaba al frente de la Secretaría General del Tesoro. Fue también un actor esencial en las negociaciones para la reforma de las reglas fiscales durante la presidencia española de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023.

Nacido en Badajoz en 1980, Cuerpo es licenciado en Economía por la Universidad de Extremadura, doctor por la Universidad Autónoma de Madrid y posee un máster en Análisis Económico por la London School of Economics. Su formación internacional se complementa con el dominio de varios idiomas: inglés y francés con fluidez, alemán básico y japonés, lengua que ha llegado a hablar con soltura en ocasiones.

Su infancia estuvo marcada por la emigración de sus padres a Suiza, motivada por la búsqueda de una mejor educación y oportunidades para sus hijos. Durante su toma de posesión como ministro de Economía en diciembre de 2023, recordó con emoción la influencia de su abuelo materno, quien insistió en la formación académica de su familia a pesar de haber comenzado a trabajar a los nueve años.

Un ascenso meteórico

Cuerpo ingresó en la élite del funcionariado español en 2008, tras aprobar la oposición al Cuerpo de Técnicos Economistas del Estado. Su incorporación al Ministerio de Economía se produjo justo antes de la pandemia, como director general de Análisis Macroeconómico, cargo desde el que empezó a destacar por su rigor técnico.

Su carrera política se consolidó gracias a apoyos clave. Si Nadia Calviño lo promovió en la primera línea política, fue José Luis Escrivá, entonces presidente de la AIReF, quien lo fichó en 2016 para la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

Anteriormente, Cuerpo había trabajado desde 2011 en la Comisión Europea en temas relacionados con el Procedimiento de Desequilibrios Macroeconómicos, lo que le permitió acumular experiencia internacional de alto nivel.

Hoy, como vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo representa un perfil técnico y moderado dentro del Ejecutivo español, combinando su conocimiento económico con un estilo discreto, alejado de la confrontación política, y con un claro enfoque en la competitividad y estabilidad financiera tanto a nivel nacional como europeo.