Sánchez premia la labor de Cuerpo con la vicepresidencia y confía Hacienda al economista Arcadi España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves una remodelación en el Ejecutivo tras la salida de María Jesús Montero, a la que ha agradecido su "trabajo incansable" durante casi ocho años "al servicio de España". Como relevo, Sánchez ha ascendido al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a vicepresidente primero y ha nombrado a Arcadi España nuevo titular de Hacienda.

La reorganización responde a la marcha de Montero, que deja el Gobierno para presentarse como candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones del próximo 17 de mayo. "Con su trabajo diario, con su pericia y con sus numerosos aciertos, ha hecho de España un país mejor", ha destacado Sánchez, quien ha asegurado que le estarán "siempre enormemente agradecidos".

Cuerpo, nuevo hombre fuerte en el Gobierno

El jefe del Ejecutivo ha querido reconocer también el perfil de Carlos Cuerpo, a quien ha mantenido al frente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, sumando ahora la Vicepresidencia Primera. "Es uno de los economistas y servidores públicos más brillantes de nuestro país", ha afirmado.

Doctor en Economía, funcionario y técnico comercial del Estado, Cuerpo cuenta, según Sánchez, con una "dilatada experiencia" y está realizando "un trabajo excepcional" al frente de su cartera. "Estoy convencido de que será un fantástico vicepresidente primero de Economía", ha añadido.

El relevo en Hacienda

Para ocupar la cartera de Hacienda, Sánchez ha designado a Arcadi España, hasta ahora secretario de Estado de Política Territorial. El presidente lo ha definido como una persona "inteligente y comprometida" que dará continuidad "al buen hacer de María Jesús Montero".

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y con un máster en Dirección y Gestión Pública, Arcadi España ha desarrollado buena parte de su trayectoria en la administración pública, tanto en distintos ministerios como en la Generalitat Valenciana, donde fue conseller de Política Territorial y de Hacienda.

Con estos cambios, Sánchez confía en que el Ejecutivo mantenga a España "en la senda de transformación, responsabilidad fiscal y prosperidad" en la que, asegura, se encuentra desde hace ocho años. "Experiencia, integridad, solvencia técnica y coherencia: ese es el perfil de este Gobierno", ha subrayado.

Mayoría masculina

La remodelación deja además un cambio en el equilibrio de género dentro del Consejo de Ministros. Desde este jueves, el Gobierno pasa a tener mayoría masculina, con 12 ministros frente a 10 ministras, lo que supone un 54,5% de hombres.

En cuanto a las vicepresidencias, el Ejecutivo pasa de tener tres ocupadas por mujeres a dos, que seguirán en manos de Yolanda Díaz y Sara Aagesen, tras la incorporación de Carlos Cuerpo como vicepresidente primero.

Sánchez ha querido cerrar su intervención con un nuevo reconocimiento a Montero, a la que ha calificado como "una de las mejores políticas" que ha conocido y "un pilar fundamental" en los gobiernos que ha presidido en los últimos años, destacando su papel clave en el "éxito económico" del país.