TRAS LA SALIDA DE MONTERO

Quién es Arcadi España, el nuevo ministro de Hacienda del Gobierno de Sánchez

El que fuera conseller de Ximo Puig en el Govern de la Comunidad Valenciana asume la cartera después de la salida de María Jesús Montero para ser candidata del PSOE en Andalucía.

En directo última hora de la guerra en Irán: Sánchez nombra a Carlos Cuerpo vicepresidente primero y Arcadi España nuevo ministro de Hacienda

R.G.

Madrid |

Arcadi España en una foto de archivo
Arcadi España en una foto de archivo | Europa Press

Pedro Sánchez ha anunciado este jueves una nueva reestructuración de su gobierno después de la salida de María Jesús Montero, que será la candidata del PSOE en las próximas elecciones andaluzas.

Han sido varios los nombres que en los últimos días han sonado para sustituir a Montero, con cargos importantes dentro del Ejecutivo, pero finalmente el presidente se ha decidido por aupar Carlos Cuerpo como vicepresidente primero y a Arcadi España como nuevo ministro de Hacienda.

España tiene un perfil parecido al de Cuerpo, más técnico, gestor y discreto, menos mediático que otros dentro del mundo de la política. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, ha crecido de la mano de Ximo Puig en el PSPV.

Fue con él con quien mantuvo una estrecha relación política convirtiéndose primero en su jefe de gabinete y luego en su Conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad (2019-2022). Posteriormente asumió el mando de la Consellería de Hacienda hasta la salida de Puig del Govern tras las elecciones de 2023.

Desde ese mismo año era secretario de Estado de Política Territorial y ha sido asesor del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y director del Gabinete del secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

Diálogo y negociación como señas de identidad

Durante su etapa en el Consell de Ximo Puig, España mantuvo un perfil dialogante con la oposición y buscó acuerdos puntuales con el PP. Sus intervenciones solían centrarse en datos técnicos y de gestión, intentando evitar el choque directo con la oposición. Esto le otorgó la fama de negociador fiable.

Era considerado, además, como un mediador interno dentro del Govern de coalición de Puig y Compromís y algunos consideran que su trabajo contribuyó a la estabilidad del Ejecutivo autonómico.

El presidente Sánchez le ha descrito como una persona "inteligente y comprometida" que "dará continuidad al buen hacer de María Jesús Montero". Ha destacado su "dilatada trayectoria al servicio del Estado" y ha asegurado que su perfil es de "experiencia, integridad, solvencia técnica y coherencia".

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