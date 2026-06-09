Gonzalo Bernardos explica la situación de Zapatero si se confirma el millonario valor de las joyas: "Si son regalos, tiene un problema"

El nombre de José Luis Rodríguez Zapatero ha acaparado todas las portadas en las últimas semanas. Y es que la La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional encontró una caja fuerte oculta en el despacho del expresidente del Gobierno, donde se encontraban más de 100 piezas, entre ellas joyas de lujo, relojes y dispositivos electrónicos.

La investigación comenzó hace varias semanas y, ahora, ya se conoce el valor total estimado. Según los análisis iniciales, varias de las piezas encontradas contienen gemas de gran valor, entre ellas diamantes, esmeraldas o rubíes. Según afirma El Confidencial, la colección custodiada por el que fuera presidente del Gobierno contaría con un valor aproximado que alcanzaría, al menos, el millón de euros.

Ante esta valoración, las dudas que surgen sobre cuáles son los posibles delitos cometidos crecen. Por ello, el economista Gonzalo Bernardos ha tratado de dar luz acerca de todas estas cuestiones. En una entrevista para La Sexta, el experto asegura que Zapatero "no va a caer en un delito fiscal", pero sí deberá dar explicaciones para no tener problemas.

La procedencia de las joyas, el gran problema de Zapatero

En una entrevista para Más Vale Tarde, Gonzalo Bernardos detalla cuales son los flecos que debe resolver Zapatero para no caer en un delito. Preguntado acerca de cuál es el procedimiento a seguir cuando se reciben joyas de este valor, Bernardos predice que el expresidente no se enfrentará a un delito fiscal.

"Creo que Zapatero no va a caer en un delito fiscal por una sencilla razón", detalla el experto. "El argumento es muy fácil. Dice que las ha heredado hace más de cuatro años o que las ha obtenido hace más de cuatro y ya el fisco no puede entrar en esto", explica.

Blanqueo de capitales

A pesar de descartar una posible implicación en un delito fiscal, Gonzalo Bernardos apunta cuáles pueden ser los principales problemas del expresidente de cara a la justicia. Según cuenta, el mayor temor de Zapatero debe ser que le adjudiquen blanqueo de capitales: "No solo tiene que tener joyas como las tiene, sino que deberían proceder de actividades ilícitas como por ejemplo corrupción, narcotráfico o similar".

Además, el economista asegura que otro de los problemas de Zapatero surgiría si se determina que las joyas son un regalo. Y es que en este tipo de casos, como presidente del Gobierno español, Patrimonio del Estado es el que es propietario. En caso de las joyas sean heredadas, el expresidente estará obligado a demostrarlo ya que, según declara Bernardos, "es extraño que, en lugar de tenerlas en su casa, aunque sean una caja fuerte, las tenga en una oficina".

Berbardos descarta grandes sanciones de Hacienda

Respecto a sus repercusiones con Hacienda, Beatriz de Vicente, abogada y colaboradora del programa, cuenta que el artículo 39 de la Ley de IRPF dice que Hacienda entiende que las joyas se adquieren en el momento en el que aparecen. "O demuestra usted, de forma fehaciente indubitada, que esto tiene más de cinco años o el delito fiscal es, además, agravado porque supera los 600.000 euros".

Sin embargo, Bernardos cree que el expresidente acabaría pactando con el organismo público, tal y como ya ha sucedido en otras ocasiones con gente de renombre como actores, futbolistas o cantantes.