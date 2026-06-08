Las joyas de Zapatero son auténticas, no están declaradas y alcanzan el millón de euros, según apunta un primer examen

Un primer examen de las joyas encontradas en la caja fuerte de José Luis Rodríguez Zapatero durante el registro de la UDEF llevado a cabo el pasado 17 de mayo en la sede del PSOE, ha concluido que se trata de piedras preciosas auténticas.

Según afirma El Confidencial, un primer análisis ha identificado diamantes, rubíes y esmeraldas, varias de las gemas más cotizadas del mercado. La colección custodiada por el que fuera presidente del Gobierno contaría con un valor aproximado que alcanzaría, al menos, el millón de euros.

El instructor del caso Plus Ultra, el juez José Luis Calama, ha puesto en manos de la casa de subastas Ansorena la tasación completa de todos los objetos encontrados en una caja de seguridad que estaba escondida en el despacho de Zapatero.

En el interior se encontraban grupos de joyas con diseños exuberantes y de diseño árabe, conformados por un collar, una pulsera, un anillo y dos pendientes. Por tanto, superaría con creces la estimación inicial compartida por el portavoz de Zapatero, quien sitúa el precio de todo el conjunto de objetos entre los 30.000 y los 50.000 euros.

Las joyas no estarían declaradas

Las fuentes jurídicas han compartido a El Confidencial que estas composiciones tan llamativas superarían, incluso, los estándares habituales de la alta joyería, mostrando un estilo que comparte muchos parecidos con las colecciones de casas reales europeas.

Además, este medio indica que no hay constancia de que Zapatero hubiera informado a la Agencia Tributaria la herencia de estas piezas (en el caso de que realmente hayan sido recibidas por parte de un familiar) además de desconocerse cómo entraron en territorio nacional.

Estos bienes, en el caso de haber sido introducidos por frontera, deberían contar con el pago del 21% de IVA y las tasas aduaneras correspondientes, por lo que estos hechos podrían acarrear una imputación por delito fiscal.

Por tanto, estos indicios agravarían la imputación por una presunta actividad ilícita con la que habría cobrado comisiones ilegales al influir ante gobiernos y administraciones de todo el mundo, por lo que estas joyas se sumarían al resto de ganancias obtenidas