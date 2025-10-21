El Gobierno no está preocupado por la citación al exgerente del PSOE e insiste en la "colaboración y transparencia" del partido

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha asegurado que el Gobierno no está preocupado por la citación del exgerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón, el próximo 29 de octubre en el marco del caso Koldo y ha insistido en la colaboración y la transparencia desde el partido y el Gobierno. "Yo desde luego no utilizaría el término preocupación. Lo que siempre van a encontrar por parte del PSOE y de este Gobierno es colaboración y transparencia".

Alegría considera que Pavón "acudirá, aclarará y responderá con la máxima transparencia" y ha preferido no opinar sobre las decisiones del magistrado, que también ha llamado a declarar a la trabajadora de la Secretaría de Organización, Celia Rodríguez, Y A la actual gerente, Ana María Fuentes. Ha reiterado "máxima colaboración" desde el partido. La citación se produce tras la negativa del exministro José Luis Ábalos y su exasesor a declarar la semana pasada en el Supremo.

Pavón fue el encargado de la contabilidad del PSOE desde la reelección de Pedro Sánchez en 2017. Por su parte, Fuentes ha sido parlamentaria andaluza y nacional y llegó a Ferraz en 2018 como directora de la Oficina de Cumplimiento. En cuanto a Rodríguez, según fuentes citadas por El País es "una trabajadora de toda la vida" que se encarga de diversas cuestiones relacionados con la logística.

Para Ferraz la clave está en que han sido citados como testigos y no como imputados

El juez Leopoldo Puente les ha citado tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que desveló que el PSOE hacía pagos en efectivo a Ábalos y Koldo. En dicho informe, la UCO señala que "de acuerdo con la información aportada por el PSOE, entre los años 2017 y 2021, Ábalos percibió liquidaciones de gastos, tanto por transferencia bancaria como en efectivo. (...) Un resumen mensual de los pagos realizados por caja, por un importe de 19.638,97 euros".

En este contexto, la citación de Puente señala que esas entregas de dinero a las que aluden algunos mensajes interceptados por la UCO no se corresponden con las liquidaciones de gastos presentadas por el PSOE. La providencia del juez se refiere a "posibles pagos" que no constarían ni por fecha ni por la cantidad en la información facilitada por el PSOE.

Pilar Alegría, al igual que fuentes socialistas señalaron tras conocer la citación, ha recalcado que tanto Pavón, como Álvarez y Rodríguez están citados en calidad de testigos y no como imputados. Por ello, ha reiterado la "total colaboración" con la justicia.

Posible financiación irregular del PSOE

El juez Leopoldo Puente, además, destaca que tanto José Luis Ábalos como Koldo García se acogieron a su derecho a no declarar y no aportaron al respecto ninguna información. Por eso, el magistrado advierte de que en función de lo que se averigüe tras estas diligencias podría abrirse una investigación por financiación irregular del PSOE.

Desde el partido socialista han insistido en todo momento en que no hay financiación irregular en el partido. Fuentes socialistas aseguran que "no hay nada que ocultar", al igual que ha aseverado en varias ocasiones el propio Sánchez, aludiendo a las auditorías a las que se ha sometido el partido.