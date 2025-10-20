El juez encuentra pagos en metálico a Ábalos y Koldo que el PSOE no ha justificado y cita al entonces gerente y a una trabajadora

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha citado a declarar como testigos el próximo 29 de octubre al exgerente del PSOE Mariano Moreno Pavón y a a la trabajadora de la Secretaría de Organización Celia Rodríguez.

El magistrado que investiga el caso Koldo ha citado a ambos tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que detectó pagos en efectivo por parte del PSOE al exministro José Luis Ábalos y a su entonces asesor Koldo García de los que no constaba "respaldo documental ni información alguna".

Señala el magistrado que las entregas de dinero a las que aluden algunos mensajes interceptados por la UCO no se corresponden con las liquidaciones de gastos presentadas por el PSOE.

En la providencia dictada este lunes, Puente alude a las conversaciones recogidas en dicho informe sobre "posibles pagos en metálico de determinadas cantidades" que no constarían por sus fechas ni por sus importes en la información facilitada por el PSOE, "más allá de algún posible descuadre respecto de los que sí aparecen" de "mínima importancia económica".

En algunos casos hay correlación entre los mensajes y las liquidaciones de gasto, pero en otras "no se ha podido confirmar dicha correspondencia", agrega el juez, que por ello cita tanto al que fuese gerente del partido como a la trabajadora con la que Koldo García intercambiaba mensajes acerca de estos pagos en efectivo.

Recuerda el juez que José Luis Ábalos, el pasado día 15 de octubre, y Koldo García Izaguirre, el pasado día 16, se acogieron a su constitucional derecho a no declarar, sin que, en consecuencia, aportaran al respecto información alguna, lo que lleva a la citación de los dos testigos "a los efectos de procurar el esclarecimiento de dichos extremos y deducir, si hubiera lugar a ello, los correspondientes testimonios para su eventual investigación".

