El Gobierno se aferra a la figura de Aldama para combatir la sentencia mientras en privado hay "un ambiente de noqueo absoluto"

Las condenas a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por el caso mascarillas están marcando la semana política en España. La oposición exige convocatoria electoral, mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rechaza tal petición, justo cuando va a comparecer en el Congreso por el caso Leire Díez.

Desde el Gobierno se aferran a la figura de Aldama, que se libra de la cárcel por su papel colaborativo con la Justicia, para combatir la sentencia del Supremo. Así las cosas, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha sugerido al PP que incluya en sus listas al empresario para que "hagan público su amor", ya que le tienen como "referente ético, amigo y aliado".

Además, ha puntualizado, "se queda con cuatro millones de euros en el bolsillo". Bolaños se ha pasado prácticamente toda la sesión a contrastar el beneficio del que va a gozar Aldama con el que en su día tuvo José Luis Peñas en la trama Gürtel. "Respeto absoluto" a la sentencia, ha indicado el ministro, aunque no tiene el mismo respeto por "algunas interpretaciones" de esa sentencia en las que se ensalza a Aldama.

El papel de Peñas en la Gürtel y el de Aldama ahora

Así las cosas, Bolaños ha comparado que el empresario está colaborando "cuando se le pilla y ya encarcelado", mientras que Peñas denunció la trama Gürtel cuando todavía no se conocía. Además, lo que Peñas dijo resultó ser "todo cierto", mientras que en las declaraciones de Aldama hay una parte cierta, una ya conocida por la UCO y otra "de difamaciones y mentiras".

Además, la confesión le sirvió a Peñas para volver "a su puesto de conserje" mientras que Aldama está "recorriendo platós con cuatro millones de euros en el bosillo".

Bolaños ha asegurado que le "repugna y asquea" la corrupción y ha señalado que el Ejecutivo va a seguir trabajando para que no se puedan volver a repetir en el futuro este tipo de comportamientos". Y ha vuelto a defender la actuación del Ejecutivo en relación a Ábalos, a quien apartó de la vida política y al que pidió el acta "cuando ni siquiera había investigación".

Tensión y noqueo absoluto en el Gobierno

Sin embargo, si el Gobierno intenta dar sensación de tenerlo todo bajo control y de tranquilidad, la realidad no sería tal. Según el periodista de elDiario.es, José Enrique Monrosi, "el Gobierno intenta escenificar que va al ataque, pero no está en ese punto". En declaraciones a laSexta, el periodista ha comentado que percibe un escenario de tensión en Moncloa, algo que ha podido comprobar gracias a hablar con miembros del Gobierno y dirigentes del PSOE.

"No recuerdo un estado de ánimo como el actual ni hace un año cuando saltó el escándalo Cerdán", ha asegurado Monrosi, que cree que "ahora sí" la mayor parte del Gobierno percibe el K.O. y el "noqueo absoluto".

Además, sobre la comparecencia de Sánchez en la Cámara Baja se espera que vaya al ataque y al "y tú más", además de asumir los casos de corrupción, pero sobre todo va a "aferrarse" a que si el Gobierno sigue en pie y funciona es porque la alternativa es "el fascismo y el franquismo de Vox, que formaría parte del Gobierno".