Ábalos se convierte tras la sentencia del caso mascarillas en el ministro con más años de condena

Con la sentencia ya conocida, José Luis Ábalos se convierte en el ministro con más años de condena de la historia de la democracia española. En el banquillo del caso mascarillas se sentaban tres figuras clave: el ya mencionado exministro José Luis Ábalos, considerado por la acusación el máximo responsable político de la trama; Koldo García, antiguo asesor de Ábalos e intermediario entre empresarios y responsables públicos; y Víctor de Aldama, que ha sido señalado como el conseguidor de los contratos y el beneficiario de las comisiones, aunque durante la instrucción optó por colaborar con la Justicia e implicar a otros participantes.

Coincide la sentencia del Tribunal Supremo con lo que pedía la Fiscalía Anticorrupción, al menos con Ábalos, para quien solicitaba 24 años de prisión. No coincide con lo que pedía para Koldo García, 19 años y medio, ni para Víctor de Aldama, 7 años, que no entrará en prisión por su colaboración. Los delitos atribuidos incluyen organización criminal, cohecho, malversación, prevaricación y tráfico de influencias.

¿Qué otros ministros han sido condenados a prisión?

La condena de Ábalos supera ampliamente las impuestas anteriormente a otros exministros como Eduardo Zaplana, condenado a diez años y cinco meses; José Barrionuevo, condenado a diez años; Rodrigo Rato, que acumuló más de nueve años de condena en distintas causas; o Jaume Matas, condenado por varios procedimientos relacionados con corrupción.

Eduardo Zaplana: 10 años y 5 meses de prisión

Imagen de 2024 de Eduardo Zaplana, ministro entre 2002 y 2004. | Rober Solsona / Europa Press

Hasta la sentencia de Ábalos, Zaplana era el exministro con la pena más elevada. Fue ministro de Trabajo entre 2002 y 2004 y anteriormente presidente de la Generalitat Valenciana.

La Audiencia de Valencia lo condenó en 2024 por el denominado caso Erial, una investigación sobre presuntas comisiones ilegales relacionadas con adjudicaciones públicas de ITV y parques eólicos en la Comunidad Valenciana. La sentencia le atribuyó delitos de cohecho, blanqueo de capitales, falsedad documental y prevaricación. Según la resolución judicial, parte del dinero obtenido habría sido ocultado durante años mediante estructuras financieras en el extranjero.

Aunque fue condenado a más de diez años de cárcel, permaneció en libertad provisional mientras se resuelven los recursos ante el Tribunal Supremo.

José Barrionuevo: 10 años de prisión

Imagen de archivo de José Barrionuevo, condenado a 10 años de prisión. | Getty Images

Barrionuevo protagonizó uno de los mayores escándalos políticos de los años noventa. Como ministro del Interior fue condenado en 1998 por el llamado caso Marey, vinculado a los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación).

El Tribunal Supremo concluyó que se utilizaron fondos públicos para financiar el secuestro de Segundo Marey, un ciudadano francés confundido con un miembro de ETA. Barrionuevo fue condenado por malversación y secuestro a diez años de prisión e inhabilitación.

Ingresó en prisión en septiembre de 1998, pero apenas tres meses después fue indultado parcialmente por el Gobierno de José María Aznar. Aun así, el caso dejó una profunda huella política al demostrar la implicación de altos cargos del Estado en la llamada "guerra sucia" contra ETA.

Rodrigo Rato: Más de 9 años de condenas acumuladas

Rodrigo Rato a su salida de la prisión de Soto del Real. | Getty Images

Rato fue una de las figuras más influyentes de la política económica española. Fue vicepresidente del Gobierno con Aznar, ministro de Economía y posteriormente, director gerente del FMI.

Su caída judicial se produjo por varios procedimientos. En 2017 fue condenado a cuatro años y medio de prisión por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid y Bankia, al considerarse que había participado en un sistema opaco de gastos personales cargados a la entidad financiera. Ingresó en la prisión de Soto del Real en 2018.

Posteriormente, en 2024 recibió una nueva condena de cuatro años y nueve meses por delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares relacionados con el origen y gestión de su patrimonio. Sumadas ambas sentencias, supera los nueve años de condena.

A pesar de no cumplir toda la condena, su caso simbolizó el deterioro de la imagen de quien había sido considerado uno de los arquitectos del crecimiento económico español de finales de los años noventa y principios de los 2000.

Jaume Matas: Más de 8 años de prisión

Imagen de Jaume Matas en 2019. | Getty Images

Matas fue ministro de Medio Ambiente entre 2000 y 2003 y una de las figuras más relevantes del PP en Baleares.

Su historial judicial está vinculado a varios procedimientos por corrupción, especialmente los casos Palma Arena y Nóos. Las distintas sentencias acreditaron irregularidades en la contratación pública, tráfico de influencias y desvío de fondos públicos. Las condenas acumuladas superaron los ocho años de prisión, aunque diversos recursos modificaron posteriormente el cómputo efectivo de las penas.

Ingresó en prisión en 2014 y años después accedió al tercer grado penitenciario. Su caso fue uno de los primeros grandes escándalos de corrupción que afectaron a una figura ministerial del Partido Popular en el siglo XXI.

Un nuevo récord judicial

Con los 24 años y tres meses impuestos a José Luis Ábalos por el caso de las mascarillas, la distancia respecto a los anteriores registros es muy amplia: más del doble de la condena de Zaplana o Barrionuevo. Por ello, la sentencia ha pasado a ser la mayor pena de prisión impuesta a un exministro en la historia democrática española.