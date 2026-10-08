CASO LEIRE

La Fiscalía Anticorrupción ve indicios contra el PSOE en el caso Leire, aunque cree prematura su imputación

La Fiscalía Anticorrupción le dice a Pedraz que es prematura la imputación del PSOE solicitada por el caso, Leire. Señala que hay indicios, pero que antes hay que acordar otras diligencias.

EFE | ondacero.es

Madrid |

Imagen de archivo de la fachada de la sede nacional del PSOE en Ferraz.
Imagen de archivo de la fachada de la sede nacional del PSOE en Ferraz. | Diego Radamés / Europa Press

La Fiscalía Anticorrupción considera que existen indicios contra el PSOE en el 'caso Leire Díez', pero señala que la decisión de pedir la imputación del partido es prematura.

Así lo han confirmado fuentes jurídicas, en el marco de la causa en la que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga a la exmilitante socialista Leire Díez, al exsecretario de Organización del partido Santos Cerdán y a abogados, entre otros, por presuntamente obstaculizar casos judiciales que afecten al PSOE y al Gobierno.

Prioridad para otras diligencias, como la declaración de Cerdán

El Ministerio Público ha informado a Pedraz de que ve indicios contra el PSOE en esta causa, pero que no ve pertinente una imputación de momento. Por ello, antes de apuntar en esa dirección, considera que deben practicarse las diligencias pendientes, como la declaración de Cerdán, indican las fuentes.

Anticorrupción traslada esto al magistrado un día después de que este le pidiera un informe sobre la imputación del partido pedida por el PP por presunta financiación ilegal, entre otros delitos. Cabe recordar que la acusación popular unificada que lideran los 'populares' solicitaron la imputación del PSOE al considerar que las actuaciones practicadas "confirman" que el partido "sufragó" los gastos de la presunta "organización criminal por indicación" de Cerdán.

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