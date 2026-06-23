Felipe González asegura que las dos opciones "más claras" que tiene Pedro Sánchez son dimitir o convocar elecciones

El expresidente del Gobierno, Felipe González, cree que las dos opciones "más claras" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene sobre la mesa son dimitir o convocar elecciones, para "que te ratifiquen o te rectifiquen". Así se ha expresado en un coloquio en Castilla-La Mancha tras conocerse la sentencia a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por el caso mascarillas.

"No hace falta que te empujen. Hay un momento en que la responsabilidad política hay que asumirla", ha subrayado el también exdirigente socialista. A su juicio, hay "una responsabilidad política evidente" porque tanto Ábalos como el exsecretario de Organización, Santos Cerdán, eran personas de confianza de Pedro Sánchez.

Sobre la sentencia contra Ábalos, cree que está "bien hecha", porque se le imponen 24 años "por una serie de delitos" acumulados, al tiempo que ha puntualizado que "no es la sentencia más alta que se haya hecho". Es "correcta", ha continuado González, que ha cargado contra la reacción del Gobierno por no creerse a Aldama.

Aldama es tan creíble como lo eran los otros

En el pasado, el PSOE "ha aplaudido a aquellos que se han arrepentido (...). Ahora parece que reaccionamos diciendo que Aldama no es creíble, pero es tan creíble como lo eran los otros, ha indicado.

Por eso ha cargado contra el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que "ha animado a la gente a hacer eso", volviendo a poner encima de la mesa que gobiernos socialistas "han indultado a gente premiándolos por haber descubierto tramas corruptas en la otra parte".

Sobre las joyas de Zapatero

Felipe González también ha hablado del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que ha instado a devolver "cuanto antes" las joyas. "Que Zapatero explique lo que tenga que explicar y que lo devuelva cuanto antes. Eso es elemental", ha subrayado el socialista, que ha admitido que no tiene una relación del todo buena con Zapatero.

Durante su intervención en el citado coloquio, González ha recordado algunos momentos de su etapa como presidente, como cuando él mismo regaló al canciller alemán Helmut Kohl un jamón "que se le quedaba pequeño"; o cuando otros mandatarios le obsequiaron con "un camión todo terreno que atravesaba las marismas", que se quedó en una estación biológica.

Ha continuado su relato hablando de cómo el rey Hussein de Jordania regaló a Juan Carlos I en 1989 el Palacio de la Mareta en Lanzarote y que cuando dejó de ser presidente, dispuso de todos los regalos institucionales recibidos por su Ejecutivo, haciendo hasta "tres filas de regalos", pero que como no había legislación al respecto, otra de las decisiones que se barajó fue la de entregar todos estos regalos a los sótanos del Banco de España. En cualquier caso, la solución definitiva fue no llevarse los regalos.