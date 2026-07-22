Feijóo señala a Sánchez como el "Señor X" de la corrupción y exige elecciones anticipadas para la "reconstrucción nacional"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado este miércoles a los medios de comunicación en Génova para postularse de manera formal a las elecciones generales de 2027 y marcar algunas de sus prioridades, a la vez que ha hecho balance del curso político.

Feijóo también ha aprovechado esta comparecencia ante los medios para cargar duramente contra el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señalando que "hay una relación de causa-efecto entre la llegada de Sánchez al Gobierno y que la corrupción lo invadiese todo a su alrededor".

En esta línea, el candidato popular afirma que para encontrar la denominada zona cero "de la mayor corrupción de nuestra democracia no hay que irse ni a Canarias, ni a Navarra, ni a Valencia", ya que esta se encuentra "en Moncloa". También ha sentenciado señalando que "el señor X es el propio Sánchez y su ausencia total de estándares morales".

Para Feijóo, el tiempo "no jugará a favor" de Sánchez, en el marco de las diversas causas judiciales abiertas en el entorno del presidente del Ejecutivo, sino que lo hará "a favor de España", un país que "merece y tendrá la verdad" porque "la justicia seguirá haciendo su trabajo con libertad e independencia".

El líder de los populares se atrevió a vaticinar este posible escenario: "veremos las otras causas de Ábalos, el desarrollo de las de Santos Cerdán, lo que hay en la causa de los hidrocarburos; veremos a la secretaria y a las hijas de Zapatero en un juzgado y a la mujer de Sánchez en un banquillo delante de un jurado", además de añadir que también se verá si "hay financiación ilegal".

Respecto al papel de Sánchez, Feijóo ha dicho tener su "propia opinión", aunque ha admitido que "da igual si ocurrió con su ignorancia o con su participación o pasiva", ya que, en todo caso, "la responsabilidad política de la mayor corrupción de nuestra democracia es cosa suya".

Por último, ha prometido que "del mismo modo, sé que la responsabilidad de garantizar que España no vuelva a pasar por esto nos corresponde a nosotros, al PP. Y no vamos a fallar. Para que la decencia vuelva a Moncloa, primero Sánchez tiene que salir de allí. Y después empezará la reconstrucción institucional de nuestro país. No será un relevo, será una limpieza a fondo".