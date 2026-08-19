Feijóo acude al Supremo tras la incomparecencia del Gobierno en el Senado durante la crisis migratoria

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que el Partido Popular ha recurrido al Tribunal Supremo tras las incomparecencias de los ministros del Gobierno en el Senado por la crisis migratoria en Ceuta. En concreto, José Manuel Albares, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska se negaron a comparecer en la cámara alta.

Por ello, la formación ha llevado la situación ante el alto tribunal para aclarar "si los ministros se pueden negar a comparecer en la Cámara territorial y no informar de lo que ha ocurrido en Ceuta". Desde el PP confían en la posibilidad de que prospere el recurso por "desobediencia".

"No hay una sola explicación de qué es lo que ha pasado", ha detallado el líder del PP durante una rueda de prensa conjunta en Ceuta con Juan Jesús Vivas. "El Gobierno no puede elegir en qué Cámara comparece, ni en qué condiciones puede ser controlado. Es hora de decir que hasta aquí hemos llegado", ha advertido. Además, Feijóo ha subrayado que una intervención posterior en la Cámara Baja no exime a los miembros del gabinete de responder en la Cámara Alta.

El líder del PP acusa al Gobierno de tratar la crisis como "un episodio de verano"

El líder de la oposición ha cargado así contra el Gobierno por, a su juicio, tratar la crisis migratoria de Ceuta como "un simple episodio de verano"; denunciando que, veinte días después, los ceutíes sigan "sufriendo el abandono" del Ejecutivo central.

"Cuesta creerlo, incluso cuesta verbalizarlo, pero una ciudad española ha sido invadida en pleno 2026 y los máximos responsables de dar respuesta a algo así pretenden tratarlo como un simple episodio de verano, despachándolo por redes sociales, por videoconferencia o recomendando playas, música y libros en redes sociales", ha criticado.

Feijóo ha reprochado que Ceuta vaya a cumplir tres semanas "escuchando que todo está bajo control, sin soluciones efectivas y sin una sola explicación de qué es lo que ha pasado": "Todavía hoy no sabemos exactamente por qué ha pasado".

El PP exige la repatriación de todos los migrantes

Tras la entrada masiva de más de 80.000 personas migrantes que accedieron de forma irregular en la ciudad autónoma, Feijóo ha vuelto a recalcar la necesidad de repatriación. El presidente del Partido Popular ha planteado esta tarde siete soluciones, entre ellas la creación de un mando único en la ciudad autónoma, así como el regreso voluntario o la expulsión de "todos los que han entrado ilegalmente".

"Un mando único ya, el regreso voluntario o la expulsión de todos los que han entrado ilegalmente, el respeto y la reciprocidad en las relaciones con Marruecos, usar todos los medios, garantizar la inviolabilidad de la frontera con infraestructuras, medios humanos, tecnología y reformas legales, el reconocimiento europeo de Ceuta y un plan de reactivación de la economía", ha enumerado Feijóo.