El enfado de C.Tangana con Pablo Iglesias por la división de la izquierda: "La traición a tu partido debería ser obligatoria"

El cantante C. Tangana se ha manifestado en el debate político al responder a un vídeo publicado en el perfil de Instagram del exsecretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en el que este defendía los recientes anuncios de alianza del partido morado. A través de un comentario en la red social, el artista ha reprochado a Iglesias el análisis que hace sobre la fragmentación de la izquierda española adoptando un tono irónico: "Voy a probar con un tono más conciliador a ver si no metes a media España en el saco de los cafeteros de X".

A partir de ahí, el cantante madrileño ha criticado la incapacidad de los progresistas para coincidir ante la amenaza de un posible gobierno de extrema derecha. "Incluso aunque comprásemos que liderar un intento desesperado de unión de todas las fuerzas de la izquierda hubiera sido una traición a un partido que se traduce como Izquierda Republicana: la traición a tu partido debería ser obligatoria si lo que hay al otro lado es un gobierno de ultraderecha", ha manifestado C. Tangana en su comentario de Instagram.

En su crítica, C. Tangana ha cargado contra Podemos acusándoles de anteponer sus intereses partidistas al beneficio de los votantes de izquierda. "El movimiento estratégico de Podemos para sacar rédito político de la desesperación del pueblo lo hemos entendido desde el minuto uno", ha expuesto C. Tangana ante los argumentos del vídeo de Pablo Iglesias. Además, el artista ha criticado que el liderazgo del ex partido de Iglesias es "tan pobre que no sois capaces de juntar a la peña" concluyendo con una de las apariciones mediáticas de la ex alcaldesa y candidata de Frente Amplio, Ada Colau, en el programa de Marc Giró: "¿Me puedes explicar qué hace Ada Colau jugando al pin pon con Marc Giró?".

C. Tangana responde al ex líder de Podemos, Pablo Iglesias | Perfil de Instagram de Pablo Iglesias

Las seis tesis de Pablo Iglesias sobre la alianza de Podemos y ERC

El comentario del cantante se produce como reacción a un análisis de Pablo Iglesias en el que el ex vicepresidente del Gobierno explicaba seis motivos para justificar la reciente alianza entre Podemos y ERC. En su vídeo, Iglesias ha defendido que Gabriel Rufián fuese el candidato más valorado entre la izquierda añadiendo, además, que "Rufián y Montero son el mejor tándem electoral posible para la izquierda". En este sentido, Iglesias ha añadido que pedirle al catalán que "traicione" a su partido juntándose con otros partidos políticos no solo era algo "poco ético", sino que era algo "ajeno a la realidad política", ya que esta alianza era la única forma en la que Rufián podía aportar su valor a la política de Estado.

El ex líder de Podemos ha añadido también que a esta alianza "pueden y deben" sumarse más fuerzas políticas de izquierdas, ya que es lo que "le conviene a todo el mundo y lo que quiere el electorado". Con este análisis que el mismo Iglesias ha calificado como "farragoso para gente que simplemente quiere votar a la izquierda", han sido numerosos los comentarios de usuarios de izquierdas discrepando con Pablo Iglesias, entre ellos, el ya comentado C. Tangana.