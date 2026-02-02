Elisa Beni: "Vox ha crecido por culpa del PSOE y de las decisiones estratégicas de Sánchez"

España se enfrenta en este 2026 a un importante calendario electoral que no augura un buen panorama para el PSOE. Tras el batacazo en Extremadura el pasado mes de diciembre, este domingo habrá una segunda cita en Aragón donde los sondeos apuntan a una caída en picado de los socialistas.

El gran beneficiado de ese hundimiento del PSOE, y de la izquierda en general, sería Vox, que sigue al alza y parece ser que volverá a ser clave para investir al candidato del PP.

Elisa Beni analizaba estas predicciones en Por Fin señalando directamente a Pedro Sánchez y su estrategia. "A base de hacer un muro para luchar contra la ultraderecha ha conseguido que la ultraderecha crezca y él irse por el sumidero", explica.

Ha seguido con su crítica al presidente afirmando que con su estrategia "ha conseguido bajar en todos los territorios, a veces hasta tercera fuerza, y que crezcan Vox y el PP".

"No ha conseguido nada de lo que pretendía equiparando a Feijóo y Abascal (…) Vox ha crecido por culpa del PSOE y de las decisiones estratégicas de Pedro Sánchez", ha sentenciado.

Preocupación por Vox y comparación con Podemos

Beni también ha mostrado su preocupación por el crecimiento de Vox, a quienes ha comparado con Podemos criticando duramente las últimas manifestaciones de voces autorizadas dentro de la formación morada.

"Vox y la ultraderecha me siguen preocupando, como me preocupa que los señores de Podemos se hayan quitado la careta y hemos descubierto que quieren echar del país a todos los que no piensan como ellos y sustituirlos por personas de otros países a los que sus políticas les gusten más", explicaba.

La periodista señalaba, además, directamente a Irene Montero y Pablo Iglesias, afirmando que son "unos tipos muy preocupantes que estuvieron en el Gobierno".

Y advierte: "Hay que tener cuidado con los señores que llegan a los gobiernos y que quieren hacer pactos cuando no han enseñado la patita, porque cuando enseñan la patita cada uno es lo que es (…) Pablo Iglesias y Podemos son comunistas de ultraizquierda radicales que no entran dentro de la Constitución ni quieren un sistema de democracia liberal como el que tenemos; y Vox es la ultraderecha que tampoco quiere un sistema constitucional".