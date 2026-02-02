EN POR FIN

Elisa Beni: "Vox ha crecido por culpa del PSOE y de las decisiones estratégicas de Sánchez"

La periodista analiza en Por Fin el panorama que espera a España en clave electoral con unos sondeos electorales que alzan a Vox y hunden al PSOE.

Los sondeos en Aragón aúpan a las derechas y hunden a las izquierdas (alguna hasta desaparece)

El PSOE puede afrontar el peor resultado de la historia en Aragón, según las últimas encuestas

Alsina reflexiona sobre lo que auguran las encuestas en Aragón: "Dibujan una noche electoral a la extremeña"

R.G.

Madrid |

Pedro Sánchez y Pilar Alegría en un acto de campaña en Aragón

España se enfrenta en este 2026 a un importante calendario electoral que no augura un buen panorama para el PSOE. Tras el batacazo en Extremadura el pasado mes de diciembre, este domingo habrá una segunda cita en Aragón donde los sondeos apuntan a una caída en picado de los socialistas.

El gran beneficiado de ese hundimiento del PSOE, y de la izquierda en general, sería Vox, que sigue al alza y parece ser que volverá a ser clave para investir al candidato del PP.

Elisa Beni analizaba estas predicciones en Por Fin señalando directamente a Pedro Sánchez y su estrategia. "A base de hacer un muro para luchar contra la ultraderecha ha conseguido que la ultraderecha crezca y él irse por el sumidero", explica.

Ha seguido con su crítica al presidente afirmando que con su estrategia "ha conseguido bajar en todos los territorios, a veces hasta tercera fuerza, y que crezcan Vox y el PP".

"No ha conseguido nada de lo que pretendía equiparando a Feijóo y Abascal (…) Vox ha crecido por culpa del PSOE y de las decisiones estratégicas de Pedro Sánchez", ha sentenciado.

Preocupación por Vox y comparación con Podemos

Beni también ha mostrado su preocupación por el crecimiento de Vox, a quienes ha comparado con Podemos criticando duramente las últimas manifestaciones de voces autorizadas dentro de la formación morada.

"Vox y la ultraderecha me siguen preocupando, como me preocupa que los señores de Podemos se hayan quitado la careta y hemos descubierto que quieren echar del país a todos los que no piensan como ellos y sustituirlos por personas de otros países a los que sus políticas les gusten más", explicaba.

La periodista señalaba, además, directamente a Irene Montero y Pablo Iglesias, afirmando que son "unos tipos muy preocupantes que estuvieron en el Gobierno".

Y advierte: "Hay que tener cuidado con los señores que llegan a los gobiernos y que quieren hacer pactos cuando no han enseñado la patita, porque cuando enseñan la patita cada uno es lo que es (…) Pablo Iglesias y Podemos son comunistas de ultraizquierda radicales que no entran dentro de la Constitución ni quieren un sistema de democracia liberal como el que tenemos; y Vox es la ultraderecha que tampoco quiere un sistema constitucional".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer