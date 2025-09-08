Elisa Beni sobre las declaraciones de la mujer de Ábalos: "A muchas mujeres votantes socialistas no le va a gustar escucharlo"

La periodista Elisa Beni ha advertido este lunes en el programa Por Fin de la posible repercusión política que tendrán las declaraciones de la exmujer del exministro José Luis Ábalos, cuya entrevista verá la luz en las próximas horas. Según Beni, el testimonio puede tener un impacto directo en una parte del electorado socialista, especialmente entre las mujeres.

“El PSOE ya ha perdido bastantes puntos de votos porque las mujeres votantes socialistas no han entendido que la mano derecha del presidente fuera un señor que no solamente consumiera prostitución, cosa que ya de por sí en el feminismo del PSOE no cuadra”, señaló la periodista, recordando además la contradicción entre esa conducta y la imagen pública de Ábalos: “¿Habéis visto ese vídeo de Ábalos diciendo soy feminista porque soy socialista? Hombre, se debía estar riendo por dentro”.

Beni subrayó que el relato de la exmujer de Ábalos puede ser especialmente delicado para el partido: “Estoy segura de que a muchas mujeres votantes socialistas no les va a gustar nada oír cómo la persona que era el báculo del gobierno más feminista de la historia se comportaba no solo fuera, sino dentro de su casa”.

La exmujer del exministro acusa a Ábalos de maltrato psicológico, un extremo que, según Beni, detalla en la entrevista: “Ella lo acusa de maltrato psicológico, claramente, y además lo desmenuza. Ha contado que no habló antes porque se sintió atemorizada psicológicamente”.

La periodista insistió en que, más allá de las repercusiones personales, el asunto puede afectar políticamente al PSOE: “Muchas de las mujeres que votan al PSOE son evidentemente feministas. Y lo mismo que pasó con el caso de Íñigo Errejón, aunque fuera absuelto, queda la convicción de que son feministas de boquilla. Esto es una más, y tendrá su repercusión”.

La entrevista con la exmujer de Ábalos se publicará en las próximas horas y podría añadir más presión a la situación política del exministro y del propio Partido Socialista en un momento delicado.