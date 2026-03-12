La dura crítica de Rubén Amón al ministro Albares: "Se llama jefe de la diplomacia porque tiene obligaciones diplomáticas"

El cambio de mando en Chile ha suscitado polémica en España. Pero no por el nuevo presidente electo, el ultraderechista José Antonio Kast, sino por el viaje y representación del rey Felipe VI en la toma de posesión del nuevo líder chileno.

Felipe VI asiste a la toma de posesión de Kast, como es habitual desde hace años al acudir a las tomas de posesión de los mandatarios iberoamericanos. No obstante, la tradición pasa por que el ministro de Exteriores de turno, o cualquiera del Ejecutivo del momento, acompañe al monarca.

Albares se queda en Madrid para seguir la situación en Oriente Próximo

No será así en esta ocasión, ya que José Manuel Albares no se ha desplazado junto al rey como estaba previsto y se ha quedado en Madrid para seguir la evolución del conflicto en Oriente Próximo.

La ausencia de Albares ha sido objeto de debate en la tertulia de Más de uno, donde Rubén Amón ha atizado al ministro de Exteriores: "Lo que es insuficiente es la presencia de la delegación española sin el ministro de Exteriores, que es una forma de exponer al rey como si fuera el garante de la extrema derecha y de las oraciones que el Partido Socialista no comparte".

"No se llama jefe de la diplomacia nuestro ministro de Exteriores porque tiene obligaciones diplomáticas, obligaciones, y por eso tiene que ir a todas las investiduras de las figuras de Estado relevantes, independientemente de que sean o no de tu órbita política, más que nada, considerando nuestros vínculos históricos con Chile y muchos otros", ha concluido Rubén Amón.