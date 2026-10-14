La división en el CGPJ impide sacar una declaración de apoyo a la jueza Biedma

La división entre los bloques progresista y conservador en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha impedido sacar una declaración de apoyo institucional a la jueza Beatriz Biedma, que instruyó el caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

La magistrada Biedma compareció hace una semana en la Audiencia Nacional donde denunció ante el juez maniobras en su contra de la presunta trama de la exmilitante del PSOE Leire Díez, que habrían incluido contactos con un clan del narcotráfico para amenazarla.

Los diez vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial habían propuesto en el Pleno aprobar un comunicado para trasladar a la magistrada "su cercanía, solidaridad y respaldo institucional", pero "sin prejuzgar hechos ni responsabilidades que corresponde determinar exclusivamente a los tribunales".

"El CGPJ manifiesta su profunda preocupación ante las informaciones conocidas sobre posibles actuaciones de hostigamiento, seguimiento o intimidación que habrían afectado a la magistrada Beatriz Biedma y a su entorno", señalaba el texto propuesto por los conservadores, que destacan que "ningún juez debe ejercer su función bajo el temor, la presión o la intimidación"

Fuentes del bloque conservador arremeten contra el grupo progresista por "su oposición frontal, tanto respecto del debate, como de su aprobación", por lo que "se ha frustrado la aprobación del comunicado que no busca nada más que transmitir el apoyo a la magistrada así como al resto de la carrera judicial".

Los vocales progresistas defienden que el CGPJ debe ser "prudente"

Por su parte, desde el grupo progresista consideran que el Consejo "debe ser prudente y mantener una estricta neutralidad en relación a cualquier hecho sometido a una investigación judicial", porque hay que "preservar y respetar la independencia de quienes investigan y evitar pronunciamientos que puedan interpretarse como una valoración anticipada de los hechos".

Igualmente, fuentes de este bloque cargan contra los conservadores por sus formas, ya que señalan que les han enviado el texto hoy a las 08:30 y que "eso no es forma de proceder", porque si tan grave es la situación, deberían haber hablado ayer para explicarla y consensuar qué hacer, pero eso no ocurrió, precisan.

De fondo, añaden las fuentes, subyace también otra cuestión, que la presidenta buscaba la unanimidad en esta cuestión y no quedarse sola con los conservadores, por lo que finalmente no se ha llegado siquiera a debatir.