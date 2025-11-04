caso koldo

El ministro Torres muestra su "satisfacción" por el informe de la UCO: "Ni comisiones, ni mordidas, ni piso en Atocha, ni mujeres explotadas"

El titular de Política Territorial y Memoria Democrática asegura que el documento de la Guardia Civil no aprecia ningún delito en su gestión y denuncia una campaña de difamación política. Asimismo ha anunciado que demandará a Víctor de Aldama.

El informe de la UCO demuestra la estrecha relación entre Ángel Víctor Torres y Koldo

El Gobierno respalda al ministro Torres y asegura que el informe de la UCO señala "la falsedad de las acusaciones" en su contra

Aurora Molina | Javier Matiacci

Madrid |

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, afirma sentirse "satisfecho" tras conocer el informe completo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que analiza su actuación como presidente de Canarias durante la pandemia. Torres sostiene que el documento "no refleja ninguna actividad delictiva" y denuncia haber sufrido "un ataque difamatorio, con insidia, con falsedades y con vileza".

En una comparecencia ante los medios desde la sede del ministerio, el ministro explica que el informe "analiza todas las conversaciones" que mantuvo "como presidente de Canarias y también mi equipo de gobierno con las distintas personas que están siendo investigadas por el juez con respecto a la compra de material sanitario".

Tras leer detenidamente el documento, asegura que "en ninguna de sus páginas hay comisiones que yo haya solicitado ni nadie del Gobierno de Canarias. No hay mordida por parte de quien les habla y tampoco del Gobierno de Canarias. No hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas sexualmente, no hay refinerías en Canarias que yo quisiera introducir de manera anormal o ilegal".

Torres insiste en que "no hay absolutamente nada en este informe de la UCO" que acredite actuaciones delictivas. "Ni mordidas, ni comisiones, ni pisos en Atocha, ni mujeres explotadas sexualmente, ni ninguna de las circunstancias y acusaciones que me han estado profiriendo durante casi año y medio de una manera absolutamente vil", recalca.

"Mi satisfacción porque este informe sí que da luz"

El ministro celebra que el documento "da luz ante todas las gravísimas acusaciones" que asegura haber soportado. "Ese informe de la UCO además dice con claridad que no ha habido nunca ninguna actuación en interés propio por parte de quien fuera yo presidente del Gobierno de Canarias, que siempre defendí el interés general", subraya.

Torres también destaca que el texto no propone nuevas diligencias contra él ni contra su equipo: "A diferencia de otros informes de la UCO, no hay ningún párrafo en el que la Guardia Civil demande al juez que haga investigación alguna con respecto al presidente de Canarias que fui yo ni a nadie del Gobierno de Canarias".

Críticas al PP y defensa de su honor

Durante su intervención, el ministro acusa al Partido Popular de amplificar las insinuaciones sobre su conducta y reclama una rectificación: "Hoy he escuchado al Partido Popular y yo le decía en el Congreso a esos mismos representantes que si este informe demostraba que no había ni mordidas ni mujeres explotadas sexualmente ni comisiones por parte de Torres, si ellos iban a pedir disculpas".

Recuerda que la portavoz popular, Cuca Gamarra, insinuó que "había que ir más veces al Senado que a los pisos de Atocha", y denuncia que desde el PP "llegaron a afirmar que yo era Rudolph, un seudónimo supuesto para cobrar mordidas". "No aparece Rudolph en ninguna de las páginas de este informe porque Rudolph no existe", sostiene.

Torres afirma que "ningún representante público tiene que soportar mentiras asentadas durante tiempo contra su honorabilidad y la de su familia" y asegura que este informe "culmina" una etapa de descrédito "de la que tenía razón desde el principio".

"Yo no cené con el señor Aldama"

El ministro se detiene también en las menciones del empresario Víctor de Aldama, señalado por la trama de contratos. "Después de años de investigación y de cruzarse todas las conversaciones, solo hay un mensaje enviado por el señor de Aldama, un teléfono que yo no tenía agendado, en el que se presenta y dice: ‘Hemos estado ayer un momento por la tarde’. Y no hay nada más, porque nada había", explica.

Torres insiste en que "yo no cené con el señor Aldama. Yo cené con el señor Ábalos". "Jamás", repite, "y el mismo lo demuestra el señor Aldama cuando dice ‘nos vimos un momento por la tarde’. No tenía ninguna relación con esa persona".

El ministro añade que tras comprobarse la inexistencia de pruebas en su contra, "procederemos a demandar al señor de Aldama por intromisión a mi honor personal y familiar, a mi intimidad y también a mi propia imagen".

Defensa de su gestión durante la pandemia

Torres aclara que su intervención en el contrato con Soluciones de Gestión se produjo "meses después de haber sido adjudicado, cuando ya el material había sido entregado". Explica que su preocupación era que "había pagos que no se habían realizado" pese a que el contrato exigía abonar el 50% al hacer el pedido y el otro 50% al recibir el material.

Sobre su insistencia en implantar test de antígenos en Canarias, asegura que "queríamos salvar el turismo" y que sus decisiones respondían al "interés general, nunca al interés propio". "Finalmente, lo que se terminó haciendo, y fue una muy buena decisión, fue permitir que los canarios pudieran regresar a su tierra con test PCR durante las navidades de 2020, y eso salvó vidas", afirma.

Torres, sobre la gestión de la pandemia en Canarias: "Hay informes que concluyen que esa medida salvó decenas de vidas"

Torres afirma que "Canarias hizo una buena gestión de la pandemia" pero fue "la más dañada en lo económico"

"Precisábamos que regresase el turismo", señala. "Canarias hizo una buena gestión de la pandemia. Fue la más dañada en lo económico. En esa situación planteamos una posibilidad, hacer un test de antígenos", que por entonces, según indica, era más rápido.

"Comparezco porque el informe de la UCO dice otra cosa en vez de lo que a algunos le hubiera gustado"

Torres, sobre su relación con Koldo García: "Mi relación fue de una institución a otra"

"El señor García formaba parte de la estructura del Ministerio de Transportes", asegura el ministro y expresidente del Gobierno de Canarias.

Torres, sobre la empresa Soluciones de Gestión: "¿Qué tenemos que hacer, no abonar el dinero?"

"Quien dice que tiene una estrecha relación conmigo es Aldama, no yo"

El ministro asegura que "es Víctor de Aldama quien dice que tiene una estrecha relación conmigo, yo no. La UCO concluye que solo hay un mensaje que él me envía. Esa fue mi relación con él". Afirma que

"si hubiera una relación estrecha habría decenas de mensajes. Se demuestra claramente quién ha estado en la mentira permanente. Lo que desconozco es por qué lo hace".

"Nunca me ocultaré ante cualquier pregunta que me quieran hacer, para mí es un día feliz y de satisfacción"

"Aquellos que crean que esto me va a hacer desfallecer en la defensa del interés general, se equivocan"

"¿Dónde están esas refinerías, dónde están esos pisos donde yo iba con mujeres explotadas? En ningún lugar"

Torres, al PP tras el informe de la UCO: "¿Ustedes se disculparán?"

"El informe no tiene mordidas, ni comisiones, ni mujeres explotadas, ni ninguna actuación irregular"

Torres: "La UCO no detecta ninguna actuación ilícita por parte del presidente que fui ni de mi gobierno"

"Se arroja luz después de dos años de acusaciones tremendas"

"Con quien yo hablaba era con el Ministerio de Transportes"

Torres: "La UCO ha dejado a Aldama en evidencia"

"Desconozco las razones de por qué Aldama me atacaba", ha señalado el ministro respecto a las acusaciones recibidas por el presunto conseguidor del caso Koldo.

Torres: "Yo no cené con Aldama, cené con Ábalos"

Torres: "No participé en la contratación de Soluciones de Gestión"

Torres: "En ninguna de las páginas del informe hay ninguna actuación delictiva"

Según el ministro, "a diferencia de otros informes de la UCO, no hay ningún párrafo en la que haga investigación alguna contra mí ni nadie del Gobierno de Canarias".

Torres, sobre el informe de la UCO: "Da luz ante todas las gravísimas acusaciones que he recibido durante todo este tiempo"

Torres: "No hay nada de mordidas ni de comisiones en el informe de la UCO"

Torres: "Hoy hemos conocido la segunda parte del informe"

Empieza la comparecencia del ministro Torres

La frustración con Illa

El informe apunta también al empeño de Torres en justificar la compra de test PCR, reclamando al entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, que aprobara un decreto para implantarlos en los aeropuertos. "No hay puta manera con Illa", se queja Torres a Koldo en un mensaje intervenido. "Le he pedido un mes de prueba solo y ni así. Pero si se quiere que yo sea un Page, un Lambán o un toca huevos, será por tíos como Illa".

Nuevos detalles del informe

Uno de los episodios más relevantes que recoge la Guardia Civil es la cena en el restaurante Jai Alai, el 15 de julio de 2020. Allí, según el informe, coincidieron Torres, José Luis Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, considerado una de las piezas clave de la trama.

Relación estrecha con Koldo

El informe de la UCO describe a Torres y a Koldo como confidentes absolutos. La investigación detalla una relación muy estrecha, con mensajes, audios y encuentros en los que el actual ministro se interesa directamente por los cobros de las empresas implicadas.

