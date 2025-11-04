El Gobierno respalda al ministro Torres y asegura que el informe de la UCO señala "la falsedad de las acusaciones" en su contra

El Gobierno muestra su respaldo al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, e insiste en que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil demuestra "la falsedad de las acusaciones" en su contra. Así lo ha defendido la portavoz del Ejecutivo central, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

"Queda absolutamente claro y queda demostrada la falsedad de las acusaciones contra el ministro Torres", ha defendido. "Conforme van avanzando todos los procesos judiciales, se va conociendo la verdad y, por tanto, se descarta completamente cualquier implicación" del que fuera presidente del Gobierno de Canarias.

Pagos pendientes

Estas declaraciones se producen después de que los últimos datos aportados por la UCO revelen que Torres reclamó "pagos pendientes" durante su etapa como presidente de Canarias para la empresa Soluciones de Gestión, a la que se habrían adjudicado irregularmente contratos de mascarillas. Según apunta el informe, al que ha tenido acceso Onda Cero, Torres escribió a Koldo García, entonces asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos. "Estoy encima de tu pago", escribió Torres. Estos mensajes, apuntan los investigadores, demuestran la "influencia" de Koldo.

Estoy encima de tu pago

En el texto se detalla además que la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión por parte de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud ascendió a 12.317.580,24 euros.

Los agentes sospechan que esos contratos de material sanitario "constituirían parte de la razón de ser de la contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo" que el presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, "venía pagando a Koldo, al menos, desde octubre de 2019 en una suerte de nómina que permitía la petición de favores".