El informe de la UCO demuestra la estrecha relación entre Ángel Víctor Torres y Koldo

El informe completo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el caso Koldo confirma la estrecha relación entre el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y Koldo García.

Según la investigación, Torres mostraba frustración con una funcionaria que se oponía a autorizar pagos sin justificar. En uno de los mensajes recogidos en el sumario, el ministro asegura que "esa persona que conocí el otro día en el restaurante no se preocupe, que va a cobrar". La UCO no precisa la identidad de esa persona, pero sí confirma que el propietario de las empresas suministradoras era Víctor de Aldama.

Cenas, mensajes y negocios

El informe sitúa al entonces presidente canario el 15 de julio de 2020 en el restaurante Jai Alai, donde cenó con el ministro José Luis Ábalos y se reunió con Koldo García. "Buenas tardes, Ángel Víctor" le escribe Aldama al día siguiente. "Soy Víctor de Europa. Estuvimos un momento ayer por la tarde".

La UCO considera que esa cita sirvió para profundizar en los negocios. En ese mismo mensaje, Aldama continúa: "Le comento la empresa que le dije de los tres. Le digo por si quiere que le pase su teléfono, por si tiene interés en adquirirlos".

Poco después, la Comunidad Canaria firmó un contrato de más de cinco millones de euros para esas tres compañías, tras otro acuerdo previo de doce millones destinado a mascarillas durante la pandemia.

Presiones y frustración con Illa

El informe apunta también al empeño de Torres en justificar la compra de test PCR, reclamando al entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, que aprobara un decreto para implantarlos en los aeropuertos. "No hay puta manera con Illa", se queja Torres a Koldo en un mensaje intervenido. "Le he pedido un mes de prueba solo y ni así. Pero si se quiere que yo sea un Page, un Lambán o un toca huevos, será por tíos como Illa".

La confianza entre ambos parece absoluta. La UCO recuerda que Torres ya había intervenido para facilitar el cobro de los contratos de mascarillas. En un audio incorporado al sumario, el propio ministro le comunica a Koldo: “"Lo que quiero es que se pague ya de una vez todo lo suministrado y todo lo que está de manera correcta para, o sea, todo lo que ha recibido Canarias. Para ver quién es el que ha estado desde dentro torpedeando, retrasando y demás. Vale, venga ya".

Koldo responde: "Presidente. Perdón, Ángel. Mira, perdona que te moleste. Solamente dos cosas. La primera es que ya han cobrado los cinco millones. Ya los tienen en cuenta ahora mismo, a las nueve cargados".

La conversación continúa con un tono que refleja el tipo de relación entre ambos. "Esta mierda te la resuelvo sí o sí", promete Torres, a lo que Koldo contesta: "Te deberé mi puesto de trabajo. Si me lo solucionas, me dejo violar por ti".

Koldo presionaba para que Aldama cobrara no por amistad, que puede que también, sino porque él y el resto de la trama se llevaban suculentas comisiones, 10.000 euros mensuales en concreto.