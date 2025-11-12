El día clave para el fiscal general: su declaración se enfrenta a los testimonios de los agentes de la UCO

Este miércoles es el día más esperado en el juicio contra el fiscal general del Estado por la presunta revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Álvaro García Ortiz declarará ante el Tribunal Supremo el mismo día en que también lo harán los agentes de la UCO que registraron su despacho y redactaron un informe esencial para la causa.

Hasta ahora solo hemos escuchado al fiscal general declarándose inocente el día que arrancó el juicio cuando el presidente del tribunal le preguntó si se consideraba autor responsable de los delitos que se le imputan, pero sí que le hemos visto seguir con interés todas las sesiones del juicio, tomando apuntes e incluso facilitando apuntes a su defensa.

Este mismo miércoles también declararán hasta once agentes de la UCO que participaron en los registros de los despachos del fiscal general y la jefa de Fiscalía Provincial de Madrid; en el volcado del contenido de los dispositivos electrónicos de García Ortiz, que no arrojaron dato alguno sobre sus comunicaciones porque los mensajes de WhatsApp y Gmail fueron eliminados; y elaboraron informes claves para la causa que sostienen que el fiscal general tuvo una "participación preeminente" en la filtración de los datos de González Amador.

En la última jornada del juicio, varios periodistas negaron ante el Tribunal Supremo que fuera García Ortiz quien les suministrara la información sobre González Amador, aunque se han acogido al secreto profesional para no revelar la identidad de su fuente.

La pasada semana, otros tres periodistas declararon como testigos en el juicio afirmando que recibieron el expediente y el correo electrónico clave antes que el fiscal general.

También testificaron a favor de García Ortiz varios fiscales que calificaron de "legal" su orden para recabar información del caso contra González Amador y sostuvieron que podía borrar, cambiar de teléfono y usar su cuenta personal de Gmail; aunque la jefa de la Fiscalía Superior de Madrid, Almudena Lastra, testificó ante el Supremo que desde el primer momento advirtió de que iba a haber filtraciones y que preguntó directamente al fiscal general si había filtrado él los correos.

Lo que dijo García Ortiz en enero

Se espera que García Ortiz se mantenga firme en su defensa y reitere lo que ya manifestó en la fase de investigación el pasado mes de enero, cuando negó haber facilitado, divulgado o revelado la denuncia de Fiscalía, el expediente tributario o cualquiera de los emails objeto de la causa que afecta a González Amador.

Durante su declaración en esa fase de investigación también admitió que borra todo el contenido de su móvil "de manera regular" ya que tiene datos "ultrasensibles" y explicó que desde que fuera nombrado fiscal general del Estado había cambiado hasta seis veces de teléfono por razones de seguridad.

Sobre la nota de prensa emitida por la Fiscalía el 14 de marzo de 2024 en la que se detallaba el intercambio de emails, García Ortiz dijo que era necesaria para desmentir el "bulo" publicado en algunos medios de comunicación en el que se decía que el Ministerio Público había ofrecido un acuerdo al empresario.

La declaración de González Amador

González Amador declaró la pasada semana en la segunda sesión del juicio contra García Ortiz, al que acusó de "haberle matado públicamente" al considerar que pasó a ser "el delincuente confeso del Reino de España" después de la publicación de la nota de la Fiscalía y el correo electrónico de su defensa ofreciendo un pacto para reconocer los delitos fiscales y evitar la cárcel.

"Todo el mundo, a partir de ese día, entre la nota de la Fiscalía y la publicación del email, yo pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. Estaba muerto. El señor García Ortiz me había matado públicamente. Me había destrozado", dijo ante el Tribunal Supremo.

El empresario, procesado por un presunto fraude fiscal de 350.951 euros e investigado por corrupción en los negocios, insistió en que el daño a su reputación "ha sido devastador" y que aún a día de hoy "se le sigue tratando como al delincuente confeso".

En su alegato final, incluso, reconoció que le habían "destrozado la vida" y que "lo que puede pasar es que o me voy de España o me suicido". "Si esto va a ser siempre así, me escapo", llegó a decir la pareja de Isabel Díaz Ayuso al término de su declaración.