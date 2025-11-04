El novio de Ayuso mira al fiscal general y le acusa de "haberle matado públicamente": "Pasé a ser el delincuente confeso de España"

El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de "haberle matado públicamente" al considerar que, tras la publicación de la nota de la Fiscalía y del correo electrónico de su defensa, pasó a ser "el delincuente confeso del Reino de España".

González Amador ha realizado estas declaraciones en la segunda sesión del juicio que celebra el Tribunal Supremo contra García Ortiz, investigado por una presunta revelación de secretos por filtrar a la prensa el correo que el abogado del empresario, Carlos Neira, remitió el 2 de febrero de 2024 ofreciendo un pacto con la Fiscalía para reconocer los delitos fiscales y evitar la cárcel.

Según ha explicado, "todo el mundo, a partir de ese día, entre la nota de la Fiscalía y la publicación del email, yo pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. Estaba muerto. El señor García Ortiz me había matado públicamente. Me había destrozado", ha dicho mientras miraba fijamente al fiscal, presente en la sala.

"Se rompió la presunción de inocencia"

El empresario ha relatado que, tras la publicación del correo y de la nota de prensa del 14 de marzo, sintió que "se rompió la presunción de inocencia" y que quedó sin defensa posible. "La presunción de inocencia se ha roto. Tu derecho a la defensa se ha roto. Estamos en otro plano, en otra dimensión", le dijo su abogado tras conocer el contenido difundido.

"En el momento en que el fiscal general del Estado dice que soy delincuente confeso con esa nota de prensa, y lo sostiene el presidente del Gobierno, prácticamente todo el Consejo de Ministros, delegados del Gobierno, diputados y periodistas actúan como Boletín Oficial del Estado de esa condena pública", ha denunciado González Amador ante el tribunal.

El empresario, procesado por un presunto fraude fiscal de 350.951 euros y investigado por corrupción en los negocios, ha insistido en que el daño a su reputación "ha sido devastador" y que aún hoy "se le sigue tratando como al delincuente confeso".

"Nadie es consciente del daño que se me ha producido, y a día de hoy se me sigue. Pasé de ser una persona anónima a estar condenado públicamente sin juicio", ha afirmado.

González Amador sostiene que la difusión del correo, enviado por su defensa a la Fiscalía, y la posterior nota explicativa vulneraron sus derechos fundamentales. "Entre la nota de la Fiscalía y la publicación del email, no había opción. O estaba muerto o era el delincuente confeso del Reino de España", ha repetido durante su intervención.