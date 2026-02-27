La desclasificación de los documentos del 23F abre el debate sobre la vuelta del rey emérito a España: "Depende exclusivamente de él"

La reciente desclasificación de los documentos sobre el golpe de Estado del 23F ha reavivado el debate en España acerca de la posible vuelta del rey emérito, Juan Carlos I, quien reside actualmente en Abu Dhabi desde 2020. La divulgación de los papeles ha puesto nuevamente el foco sobre su papel durante la intentona golpista y sobre su futuro en el país.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, abrió la jornada política de este jueves con una declaración que no pasó desapercibida: abogó por que la desclasificación sirva para "reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado" y manifestó su deseo de que Juan Carlos I regresara a España.

A primera hora, Feijóo compartió su postura en la red social X, luego de que los archivos secretos avalaran el papel del monarca durante el 23F. Su mensaje provocó una serie de reacciones inmediatas en el ámbito político y mediático.

El debate sobre su vuelta evidencia la complejidad de conjugar la relevancia histórica de su papel en la defensa de la democracia con las controversias recientes vinculadas a su vida privada y a investigaciones financieras.

Mientras, la sociedad española y los distintos partidos políticos siguen divididos entre quienes consideran que su regreso podría cerrar heridas históricas y quienes creen que debe enfrentarse primero a responsabilidades pendientes.

La posición del Gobierno y de la Casa Real

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, dejó claro que la decisión sobre la vuelta del emérito compete únicamente a él y a la Casa Real, subrayando que "ni mucho menos" corresponde al Gobierno ni a la oposición. "El Gobierno nunca le ha impedido y nunca le ha denegado la entrada a España", afirmó, recordando que Juan Carlos I visita el país cuando lo decide por motivos privados.

Por su parte, la Casa Real reafirmó que la decisión es exclusivamente personal del rey emérito. Desde su residencia en Abu Dhabi, Juan Carlos I mantiene su residencia fiscal fuera de España y no percibe la asignación anual que estaba contemplada en los presupuestos de la Casa del Rey desde hace casi seis años.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, reiteró que se respetará la decisión del monarca sobre su regreso, aunque la postura oficial no satisface al PP. Feijóo insistió en que el Ejecutivo debería aclarar su posición, mientras que la portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, defendió que la vuelta sería oportuna para reconocer el papel clave del rey en la democracia española.

Opiniones enfrentadas en el Congreso

Desde Sumar, la portavoz Verónica Barbero minimizó la relevancia del regreso del emérito en este momento y la coordinadora del movimiento, Lara Hernández, recordó que Juan Carlos I se trasladó fuera de España por asuntos privados, no por el 23F. Enrique Santiago, portavoz de IU, calificó la situación del emérito como "una auténtica vergüenza" para el país.

Por otro lado, la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurúa, y el portavoz del BNG, Néstor Rego, consideran que Juan Carlos I debería regresar para responder ante la justicia por presuntas irregularidades fiscales y actos de corrupción; mientras que Ione Belarra, secretaria general de Podemos, añadió que, a su juicio, su retorno debería ser para enfrentar consecuencias legales por sus actuaciones económicas.

Gabriel Rufián (ERC), por su parte, se mostró tajante afirmando que "los delincuentes mejor fuera que dentro".