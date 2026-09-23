Cuenta atrás para la explicación de Zapatero al juez sobre el origen de las joyas: "En las próximas horas"

La investigación respecto a las joyas incautadas a José Luis Rodríguez Zapatero continúa avanzando después de que el juez del caso, José Luis Calama, haya dado tres días al expresidente del Gobierno para que aporte toda la documentación que tenga en su poder en relación con las joyas obtenidas en su despacho.

Ante esta petición, la defensa de Zapatero ha confirmado que el expresidente socialista dará una explicación "en las próximas horas" acerca de su origen, cumpliendo así con la orden del juez.

Tal y como ha podido saber La Sexta, la defensa de Zapatero ha aceptado el ofrecimiento del juez de aportar toda la documentación oportuna a pesar de que no existe obligación de presentar esta explicación.

En concreto, el abogado de Zapatero, Víctor Moreno Catena, ha asegurado que presentará en las próximas horas un escrito explicando todo acerca del origen de las joyas. Además, el abogado estudiará el peritaje realizado, donde se asegura que su valor alcanza los 1,3 millones de euros.

Unas explicaciones tres meses después

La entrega de toda la documentación requerida llega tres meses después de que el propio José Luis Rodríguez Zapatero confirmara al juez Calama que entregaría la información necesaria.

Y es que desde aquella declaración, el expresidente no ha aportado nada sobre el origen de las joyas, a pesar de haberse comprometido a ello. En su declaración en la Audiencia Nacional, Zapatero evitó responder al juez alegando que no había tenido tiempo suficiente para recopilar la documentación necesaria que acredite su origen.

Nueva tasación de las joyas

El magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha encargado a la joyería Yanes una nueva tasación de las joyas incautadas el pasado 19 de mayo. Esta joyería deberá realizar un informe pericial gemológico y joyero, informando sobre los distintos extremos de las piezas de joyería.

En este caso, el juez quiere conocer más detalles como la posible identificación del área geográfica de creación, la identificación de los metales preciosos, su valor de reposición actual y del conjunto del lote, así como su antigüedad.

La resolución de Calama acuerda dar traslado a la joyería Yanes de los seis dictámenes gemológicos realizados por el Instituto Gemológico Español el pasado mes de junio sobre las piezas de joyería incautadas.

El Gobierno defiende a Zapatero

Mientras el caso se aclara, el Gobierno sigue manteniendo su confianza en la inocencia de Zapatero. En este caso, ha sido la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, quien ha vuelto a apelar a la presunción de inocencia del expresidente del Gobierno.

"Seguimos respetando un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, el de presunción de inocencia", indicó este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado en La Moncloa.

Asimismo, Saiz se ha mostrado convencida de que Zapatero "sin lugar a dudas dará todas las explicaciones", al ser preguntada sobre si el Ejecutivo sigue confiando en él.