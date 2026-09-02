La Comunidad de Madrid llama "hooligan de la política" al delegado del Gobierno: "Actúa al dictado de su amo, Pedro Sánchez"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha calificado de "hooligan de la política" al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, porque "no soporta" que los ciudadanos se solidaricen con el pueblo de Ceuta, que "tanto" está sufriendo.

"En Madrid no tenemos un delegado del Gobierno, tenemos un hooligan, tenemos un delegado del sanchismo y una vez más, actúa a las órdenes de Pedro Sánchez", ha expresado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Madrid.

Según García Martín, "lo único" que hace el delegado del Gobierno es "generar discordia y no trabajar por los madrileños", pero sí actuar "al servicio de su amo", el presidente del Gobierno.

Duro intercambio de reproches entre el Gobierno y la Comunidad

Esta reacción de García Martín llega tras el cruce de reproches entre él mismo y el delegado por un comunicado enviado por la Delegación del Gobierno a los ayuntamientos de la comunidad para informar de que la concentración en apoyo a Ceuta de este miércoles en Cibeles no está amparada por el derecho de reunión, ya que tiene consideración institucional y no de manifestación.

La polémica surgía después de que fuentes del consistorio madrileño aseguraran que el Gobierno había prohibido la concentración, lo que calificaron de "intento de boicot". Al poco tiempo, el delegado aseguraba que era mentira y la Delegación publicaba un comunicado para explicar el comunicado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid aprovechó para instar al delegado a que enviara "los antidisturbios" y este le respondió llamándola "bulera" y la acusó de mentir "descaradamente" con el único fin de "calentar el ambiente".

Sánchez no quiere que la gente se manifieste para así tapar su inoperancia

En la misma rueda de prensa, García Martín ha sostenido que "por supuesto" el delegado contaba con una orden por parte del Gobierno sobre la manifestación y que Sánchez no quiere que el pueblo de Madrid y de toda España "esté hoy con sus compatriotas". "Pero eso lo tendrá que explicar el señor Sánchez. Yo le aseguro que este Gobierno y el pueblo de Madrid hoy va a estar con Ceuta, aunque el hooligan del delegado del Gobierno intente poner palos en las ruedas a esas concentraciones", ha sentenciado.

El consejero también se ha pronunciado acerca de la exclusiva publicada por El Español sobre un informe de la Policía que indica que la llegada masiva de migrantes a Ceuta fue guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano.

García Martín ha tildado de "traidor" al presidente del Gobierno, ya que la noticia demuestra que "no fue una invasión espontánea", sino "organizada" y contó con un "papel decisivo" de Marruecos, lo que tira por tierra la "cortina de humo" de Sánchez, que apuntó a Rusia e Israel como los incitadores de la entrada masiva de inmigrantes.

El portavoz del Gobierno madrileño, además, ha recordado que Ceuta "sigue sumida en el caos", con "más de 200 inmigrantes irregulares detenidos por la comisión de delitos", "23 agresiones sexuales" o "cinco ataques" contra guardias civiles y militares, unido a "caídas superiores al 50% en comercio y hostelería" y que ese es el motivo por el que Sánchez no quiere que la gente se manifieste, para esconder su inoperancia.