El choque entre la Delegación del Gobierno y Madrid: la manifestación por Ceuta tendrá que ser un "acto institucional"

A poco menos de 24 horas de la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en apoyo a Ceuta, la situación política ha escalado un nivel de tensión, en concreto entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid. Todo ha sucedido cuando el Ayuntamiento de Madrid ha difundido un escrito asegurando que la Delegación del Gobierno había prohibido la celebración de la manifestación en Cibeles.

Fuentes del Ayuntamiento tildaban este hecho de "intento del Gobierno de Sánchez de boicotear las muestras ciudadanas de apoyo al pueblo de Ceuta" y aseguraban que estaban estudiando "posibles respuestas". Cabe señalar que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha explicado en Onda Cero que hace días que comunicaron que la manifestación iba a celebrarse en Cibeles y que no habían recibido ninguna respuesta en contra. Como si de un vaticinio se tratara, ha dejado caer que "si pasa algo en las próximas horas es que hay una orden de Ferraz".

Si bien, a los pocos minutos de difundirse esta información, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha salido a desmentirla a través de un mensaje en X: "Miente el ayuntamiento de Madrid", ha señalado, al tiempo que ha calificado de "bulo" la información.

La Delegación insiste en que solo aclara una cuestión jurídica

En este sentido, la Delegación del Gobierno ha publicado un comunicado para aclarar el escrito que han remitido a los distintos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid: "La Delegación del Gobierno no ha prohibido la celebración de los actos convocados en apoyo a Ceuta, que podrán desarrollarse con normalidad si han sido organizados por un ayuntamiento".

El escrito viene a responder a una cuestión jurídica: "Cuando los ayuntamientos y sus alcaldes actúan en representación de la Administración municipal, no son titulares del derecho fundamental de reunión". Es decir, que el acto debe tener la consideración de institucional y no de manifestación ejercida al amparo del derecho fundamental de reunión.

En otros municipios, las manifestaciones han sido convocadas por personas físicas, organizaciones, asociaciones o partidos políticos y sí están amparadas por el derecho de reunión. En el mismo escrito se especifica que este criterio se aplica a todas las administraciones municipales y que han trasladado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que adopten las "medidas necesarias" para garantizar la seguridad.

La reacción de Ayuso y Feijóo

Así las cosas, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado duramente contra el delegado del Gobierno, del que ha dicho, a través de una publicación en X, que "no tiene narices de mandarnos a los antidisturbios". Este la ha llamado "bulera" y la ha acusado de mentir "descaradamente" para "calentar el ambiente".

Francisco Martín, además, la ha animado a enseñar "la supuesta prohibición" y, si no existe, que pida perdón a la ciudadanía. El debate ha continuado, porque fuentes del Ayuntamiento de Madrid han trasladado que el Gobierno tiene la intención de boicotear la concentración y confundir a los ayuntamientos con ese escrito: "Es evidente".

Asimismo, consideran que la Delegación del Gobierno sabe que ese escrito buscaba inducir a error, pero que tras sus quejas se han visto "obligados" a rectificar y a ampararse en una "absurda" cuestión jurídica. Por ello, invitan a los ciudadanos a sumarse al acto "de forma masiva".

Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, cree que el Gobierno "tiene miedo" de que "España hable", tal y como ha publicado en su cuenta de X. El líder de la oposición está previsto que asista a la concentración que va a celebrarse en Cibeles.