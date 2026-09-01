Los alcaldes del PSOE que desoyen a Ferraz y acudirán a las concentraciones en apoyo a Ceuta

Varios alcaldes socialistas han decidido participar este miércoles en las concentraciones de apoyo a Ceuta, pese a que la dirección federal del PSOE ha pedido a sus cargos que se desvinculen de las movilizaciones promovidas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Algunos regidores acudirán a las convocatorias previstas por la tarde, mientras que otros ayuntamientos gobernados por el PSOE han organizado actos propios, mayoritariamente al mediodía, para expresar su solidaridad con los ceutíes sin respaldar formalmente la iniciativa de la FEMP.

El alcalde de León, José Antonio Díez, fue el primero en distanciarse públicamente de Ferraz. El regidor confirmó en laSexta que acudirá para "solidarizarse en defensa del pueblo ceutí, de la integridad de nuestras fronteras, de la defensa de nuestro territorio y de los derechos humanos".

Díez ha reclamado que la crisis migratoria sea abordada con "altura de Estado" y al margen del enfrentamiento partidista. Ferraz ha asegurado que respeta su decisión y su portavoz, Montse Mínguez, ha señalado que en el PSOE existen "versos libres" y que cada dirigente puede decidir si participa. La dirección, sin embargo, mantiene su rechazo a unas movilizaciones que considera instrumentalizadas por el PP para desgastar al Gobierno.

También han anunciado su participación o la convocatoria de actos de apoyo los ayuntamientos socialistas de Espartinas, en Sevilla; Íllora, en Granada; Moguer, Bonares, Aracena, Fuenteheridos y Santa Olalla del Cala, en Huelva; Baena, en Córdoba; Grazalema y Chiclana, en Cádiz; Sagunto, Gandia y Tavernes de la Valldigna, en Valencia; y Monforte del Cid y Novelda, en Alicante.

Concentraciones propias para alejarse del "partidismo"

Los ayuntamientos de Sagunto y Gandia han convocado sus concentraciones a las 12.00 horas. El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha defendido la necesidad de actuar "sin partidismos ni siglas" y ha reiterado que su municipio tendría un acto propio "en defensa de Ceuta".

En Huelva, el alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, ha justificado la convocatoria por "una cuestión de solidaridad territorial" y de "empatía". Bonares ha llamado a sus vecinos a participar al mediodía en la lectura de un manifiesto, mientras que Santa Olalla del Cala ha adelantado el acto para desvincularlo de iniciativas que puedan generar "mayor crispación, confrontación o polarización".

La alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, ha pedido que la política esté "por encima de las siglas" y ha asegurado que Ceuta necesita "apoyo, serenidad y soluciones". Aunque no comparte la decisión "unilateral" de la FEMP, la concentración de su municipio coincidirá en horario con la convocatoria de la federación.

También se celebrarán por la tarde los actos convocados por el alcalde de Grazalema, Carlos García, tanto en esta localidad gaditana como en su pedanía de Benamahoma.

"No tener miedo de Ferraz"

La división también ha llegado al PSOE de Ceuta. El vicepresidente socialista de la Asamblea, Melchor León, ha animado a sus compañeros de partido a ponerse al frente de las concentraciones y a defender públicamente las reivindicaciones de la ciudad autónoma.

León ha pasado por Más de Uno de Onda Cero y ha pedido a diputados y senadores socialistas que no permitan que los ceutíes pierdan su voz y los ha instado a "no tener miedo de Ferraz". Además, ha acusado a integrantes de la dirección federal del PSOE y del Gobierno de tratar de manipular la realidad que atraviesa Ceuta.

Una postura opuesta ha mantenido la exministra y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, quien ha confirmado que no acudirá al izado de la bandera de Ceuta convocado por el Parlamento andaluz.

Montero ha defendido que su partido "no se va a prestar" a participar en actos de apoyo a Ceuta que considere "instrumentalizados" por el PP. También ha acusado a la Junta de Andalucía de buscar "ruido" y "bronca" política con una convocatoria que, según ha señalado, se ha hecho coincidir con las concentraciones.

La dirigente socialista ha sostenido que, si el Gobierno andaluz quiere ayudar a Ceuta, debe acoger a los menores migrantes que le corresponden conforme a la ley y garantizarles unas condiciones dignas.