El Gobierno niega que haya reprochado al Rey y espera que Marruecos entienda su posible visita a Ceuta: "Va a tener lugar"

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha negado que Pedro Sánchez haya reprochado a Felipe VI no haber visitado Ceuta y Melilla durante su reinado. Pese a que la oposición interpretó como uin ataque los comentarios del presidente, el Ejecutivo ha insistido en que "no fue ningún reproche, sino que constató una realidad".

Señalan que existen "argumentos y razones" para que el desplazamiento se produzca y ha afirmado Saiz durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La portavoz se ha referido así a las palabras pronunciadas este lunes por Sánchez, quien defendió que había motivos suficientes para que el jefe del Estado acudiera a las dos ciudades autónomas.

Saiz ha recordado que la última visita de los reyes de España a Ceuta se produjo en 2007, cuando Juan Carlos I y la reina Sofía viajaron a la ciudad. Desde entonces, ha subrayado, se han sucedido ejecutivos tanto del Partido Popular como del Partido Socialista sin que se haya repetido un desplazamiento de estas características.

"Hay argumentos y razones para que la visita a Ceuta y Melilla del Rey se produzca", ha defendido la portavoz y ha sido tajante: "Lo importante es que ustedes sepan que esa visita va a tener lugar".

La visita todavía no tiene fecha

Fuentes del Gobierno han precisado, sin embargo, que el viaje todavía no tiene fecha ni está organizado. Tampoco han ofrecido detalles sobre su desarrollo y han recalcado que corresponderá a la Casa Real adoptar la decisión definitiva. La intención expresada por el Ejecutivo es que Felipe VI visite tanto Ceuta como Melilla.

El Gobierno ha negado que tema que el desplazamiento pueda perjudicar las relaciones con Marruecos. Las mismas fuentes han defendido que España es un país soberano y que las dos ciudades forman parte del territorio español, una realidad que esperan que sea comprendida en Rabat.

La posible visita tiene una especial sensibilidad diplomática. El viaje realizado en 2007 por Juan Carlos I y Sofía provocó una crisis entre España y Marruecos. El Gobierno marroquí lo calificó entonces de "provocación inadmisible" y Mohamed VI ordenó llamar a consultas al embajador de Marruecos en Madrid.

Aquella fue la única ocasión en la que Juan Carlos y Sofía visitaron Ceuta durante su reinado. Su anterior desplazamiento a la ciudad se había producido a principios de los años setenta, cuando todavía eran príncipes.