Ketty Garat, sobre el informe de la crisis de Ceuta: "La información que tengo es que Marlaska no lo tenía"

"La información que tengo es que Marlaska no tenía ese informe", dice la periodista Ketty Garat en Por fin respecto a las últimas noticias sobre el documento que la Policía Nacional habría enviado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, encargada de investigar la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta el pasado mes de julio, en el que se "vincula estrechamente la operación con la reivindicación territorial de Rabat sobre las ciudades españolas de Ceuta y Melilla", según informa El Español.

"Partiendo de la base de que, a mi juicio, el Gobierno lleva mintiendo todo el verano, hay dos posibilidades: o Marlaska conocía el informe o no lo conocía. La información que tengo es que no lo tenía. Es decir, no le llega. "Ahora habrá que buscar los motivos", señala Garat, quien insiste en que "el ministro no puede seguir en su puesto", ya sea por "incapacidad o por ocultación".

El Gobierno lleva mintiendo todo el verano

Ahora, una vez que ha salido a la luz este informe, el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, ha trasladado al ministro del Interior que "no existe informe policial alguno que atribuya a las Fuerzas de Seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido" en julio en Ceuta. Así se ha pronunciado después de que Fernando Grande-Marlaska reclamase al agente explicaciones sobre dicho documento.

En determinado informe, apunta Servimedia, se detalla que la magistrada de la Audiencia Nacional habría dado órdenes "a los investigadores de no facilitar a sus superiores información alguna sobre la elaboración y contenido de dicho informe", por lo que el director general de la Policía "no tuvo conocimiento previo del mismo".

Sin embargo, señalan que la jueza autorizó al equipo investigador a "dar acceso a sus superiores a dicho informe", por lo que Pardo Piqueras reclamó los documentos a las comisarías generales de Información y de Extranjería y Fronteras. Tras esto, una vez comprobados los mismos, el director general de la Policía comunicó al ministro del Interior, tal y como se ha explicado anteriormente, que en ninguno de los informes elaborados se atribuye a los gendarmes marroquíes "la planificación o ejecución" de la entrada masiva en Ceuta.

Creo que no es excesivo decir que el Gobierno está buscando un chivo expiatorio

A este respecto, la periodista Ketty Garat insiste en que "el Gobierno está noqueado". Se pregunta, por tanto, qué va a hacer el Ejecutivo ante esta situación: "Creo que no es excesivo decir que está buscando un chivo expiatorio y que en algún momento se van a producir dimisiones. No de cargos políticos, pero sí técnicos".