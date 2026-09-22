Carolina Bescansa, tajante con el Gobierno por Begoña Gómez: "Es indefendible decir que una sentencia justa tiene que absolverla"

El Gobierno se ha vuelto a mostrar tajante en su defensa de Begoña Gómez hasta el punto de señalar que "hacer justicia es absolverla".

Lo ha dicho la ministra portavoz, Elma Saiz, después de que el juez Juan Carlos Peinado haya acordado abrir juicio oral ante un jurado popular contra la esposa de Pedro Sánchez por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación.

Carolina Bescansa ha criticado en 'Por fin', de Onda Cero, que el Ejecutivo haya señalado públicamente cuál considera que debería ser el desenlace del procedimiento contra la mujer de Pedro Sánchez.

Saiz ha expresado el "total apoyo y solidaridad" del Gobierno con Gómez ante lo que considera un "escarnio público" y ha confiado en que el jurado actúe con ecuanimidad: "Confiamos en que un jurado ecuánime hará justicia, y en este caso hacer justicia es declarar a Begoña Gómez inocente".

"Usted es el Gobierno de España"

"Es brutal. Es que no puede ser", ha reaccionado Bescansa después de que se recordasen las palabras de la portavoz del Ejecutivo.

La exdirigente de Podemos ha dejado claro, al mismo tiempo, que comparte la existencia de un problema con determinadas actuaciones judiciales contra responsables políticos. De hecho, ha asegurado estar "bastante indignada" con lo que considera la actuación de "una parte muy concreta y muy específica del Poder Judicial contra el Gobierno de España".

Sin embargo, sostiene que eso no justifica que el Ejecutivo utilice el Consejo de Ministros para pronunciarse sobre la inocencia de una persona sometida a un procedimiento judicial.

"Usted no es un ciudadano de a pie, usted es el Gobierno de España", reflexiona Bescansa, que considera que el Ejecutivo dispone de otras vías para reclamar justicia.

Bescansa considera "indefendible en términos de debate público" esa posición y advierte de que, si se quiere preservar la división de poderes, "esta situación no se puede mantener en el tiempo".

Bescansa sostiene que existe 'lawfare', pero rechaza la respuesta del Gobierno

Bescansa ha defendido que durante la última década se han producido investigaciones "prospectivas" contra determinados actores políticos y ha recurrido a su propia experiencia para argumentar que una instrucción y sus filtraciones pueden provocar un importante daño político incluso aunque posteriormente no exista condena.

En el caso concreto de Begoña Gómez, Bescansa sí considera que está ocurriendo algo de esa naturaleza. Sin embargo, ha insistido en que esa convicción no legitima la reacción adoptada desde Moncloa.

"Esto no se combate ni desde la mesa del Consejo de Ministros diciendo que una sentencia justa tiene que absolver a esta señora, ni se combate diciendo que hay mucho 'lawfare' en España", ha afirmado.