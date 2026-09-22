El Gobierno dice al jurado que juzgará a Begoña Gómez que "hacer justicia es declararla inocente"

El Gobierno ha vuelto a cerrar filas este martes en torno a Begoña Gómez después de que el juez Juan Carlos Peinado haya acordado enviarla a juicio ante un jurado popular. Esta vez, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha ido un paso más allá y ha expresado cuál es el resultado para que se haga "justicia", según el Ejecutivo.

"Como Gobierno transmitimos y confiamos en que un jurado ecuánime hará justicia, y en este caso hacer justicia es declarar a Begoña Gómez inocente", ha asegurado Saiz durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La portavoz ha calificado además de "absolutamente insoportable" el "escarnio público" que, a juicio del Ejecutivo, está sufriendo Gómez por ser la esposa de Pedro Sánchez. Saiz le ha trasladado su "empatía, total apoyo y solidaridad".

Las palabras llegan un día después de que Peinado enviara a Gómez a juicio oral ante un jurado popular por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. La Audiencia Provincial de Madrid será ahora la encargada de fijar la fecha del juicio.

"Como activista contra Sánchez no tiene precio, pero como juez no tiene valor"

Las palabras de Elma Saiz no han sido la única reacción del PSOE tras la decisión de Juan Carlos Peinado de abrir juicio oral contra Begoña Gómez. El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha calificado la decisión del magistrado de "absolutamente arbitraria".

"Como activista contra Pedro Sánchez y contra el Gobierno no tiene precio, pero como juez no tiene valor", ha asegurado López, que acusa a Peinado de haber actuado con el objetivo de "ir a la caza de un objetivo personal y saltarse todas las reglas desde el primer momento".

El dirigente socialista ha recurrido incluso a una comparación con Franco para referirse a la proximidad de la jubilación del magistrado: "Parece que, como Franco, lo quiere dejar 'atado y bien atado' todo antes de su jubilación".