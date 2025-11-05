Carlos Alsina reacciona a la respuesta de Óscar Puente a su monólogo: "¿Dónde queremos conducir el debate público?"

Los rumores en torno a lo que pasó durante la fatídica comida del 29 de octubre entre el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y la periodista Maribel Vilaplana centraron el monólogo de Carlos Alsina de este martes.

En su habitual inicio de las ocho de la mañana, Alsina se preguntaba "si Mazón hubiera estado en el Ventorro con un periodista señor, ¿alguien habría sospechado?". El director de 'Más de uno hacía esta reflexión tras producirse la declaración de la periodista como testigo ante la jueza que investiga la gestión de la dana.

Ella reconoció que cometió un error al pedirle al presidente que no revelara su nombre cuando se conoció la gravedad de lo que estaba sucediendo mientras ambos comían. Durante el último año los rumores machistas sobre lo que allí sucedió se han ido alimentando y en nada han ayudado los múltiples cambios de opinión de Mazón sobre lo que estuvo haciendo aquella tarde en la que no se presentó en el Cecopi hasta las 20:28.

La respuesta de Óscar Puente

Alsina reflexionaba sobre si hubiera sido un "señor" en vez de una mujer el que acompañaba al presidente de la Generalitat, los rumores habrían tenido la misma intención. Durante su planteamiento aludió al ministro Óscar Puente por haber alimentado la sospecha de que igual Mazón no estuvo en 'El Ventorro'.

Esta alusión provocó la reacción en redes sociales del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien publicó en X un mensaje dirigiéndose directamente a él.

"Querido Carlos", decía Puente, "sigo sin creerme nada de lo que han contado. NADA ES NADA. Y estoy en mi derecho. Sobre todo cuando uno ha cambiado de versión 8 veces, y la otra ha estado callada un año, a pesar de la gravedad de lo sucedido. Y la historia me sigue pareciendo COMPLETAMENTE INVEROSÍMIL".

La respuesta de Alsina al mensaje de Puente

Alsina, que no tiene cuenta en X, se ha enterado durante la tertulia de Más de uno de este miércoles de que Óscar Puente había publicado un mensaje dirigiéndose directamente a él sobre este este asunto.

Tras recordar lo que dijo y leer el comentario del ministro, Alsina ha señalado que "claro que está en su derecho el ministro Puente de no creerse nada", pero se pregunta "hacia dónde queremos conducir el debate público porque si ya la cosa no consiste en si uno dice la verdad o la mentira sino en si yo me lo creo o no me lo creo".

Alsina entiende que tanto el señor Mazón como Maribel Vilaplana han contado que estuvieron comiendo en el Ventorro y que el ministro debe o demostrar que esto no es así o contar dónde estaban si lo sabe.

"Yo digo", ha concluido Alsina, "si usted dice que algún día se sabrá es porque usted sabe que no estaban allí" y ha apuntado que "si este tipo de argumento se extiende, ya todos podemos usar el mismo juego".