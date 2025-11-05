Rubén Amón habla del "machismo" que ha sufrido Maribel Vilaplana: "Estaba abrumada por la vergüenza a la que ha sido expuesta"

La tertulia de Más de uno ha puesto el foco en el tratamiento público que ha recibido Maribel Vilaplana a raíz de su declaración judicial por la comida que mantuvo con Carlos Mazón el día de la tragedia de la dana. Los tertulianos han reflexionado sobre la dimensión machista que, según denunciaron, ha acompañado las insinuaciones y rumores que han circulado en torno a la periodista valenciana durante el último año.

Carlos Alsina abrió el debate preguntándose si la reacción social habría sido la misma de haber sido un hombre quien acompañó a Mazón aquel 28 de septiembre de 2024. "Si en lugar de una mujer hubiera sido un hombre, si se hubiera llamado Vicente Vilaplana… ¿Habría disparado tantos rumores y especulaciones?", planteó el director del programa, recordando cómo en redes se insinuó que la reunión pudo continuar fuera del restaurante o derivar en otro tipo de relación personal. "Si es un señor, yo creo que nadie habría puesto en duda que pudieron estar cuatro o cinco horas de sobremesa", afirmó.

Marta García Aller está de acuerdo, y coincidió en que la conversación pública habría tomado un rumbo distinto: "Seguramente, si fueran dos hombres, el rumor habría girado hacia cuántos chupitos se habían tomado". Para Marta García Aller, el hecho de que Vilaplana sea mujer, y según ella "además atractiva, una rubia joven", condicionó el tipo de sospechas que se han alimentado: "El rumor ha ido encaminado a poner en cuestión qué tipo de relación sentimental o sexual podían tener".

Alsina recordó además que el ministro Óscar Puente contribuyó a avivar la sospecha sobre si Mazón y Vilaplana estuvieron realmente donde dijeron estar. El locutor leyó un mensaje reciente del ministro en redes sociales en el que insiste en que "no se cree nada" de las versiones de ambos porque, según afirma, han cambiado su relato en varias ocasiones. "Está en su derecho", reconoció Alsina, aunque advirtió sobre el peligro de que el debate público quede reducido a una cuestión de creencias personales en lugar de hechos.

Rubén Amón fue aún más explícito al señalar el componente machista de todo el episodio. Recordó que la jueza tuvo que tranquilizar a Vilaplana durante su declaración, recordándole que "no pasaba nada por sufrir lo que había sufrido" porque ella era únicamente una testigo. "Estaba abrumada por la vergüenza a la que ha sido expuesta, como si llevara la letra escarlata en la frente", lamentó Amón, denunciando un "machismo ejercido con rotundidad y con contundencia".