Alsina le recuerda a Óscar Puente su condición de ministro: "Su salario es por ello y no por ser del PSOE"

La respuesta del ministro de Transportes, Óscar Puente, a Carlos Alsina por su monólogo en el que reflexionaba sobre los rumores en torno a la comida en El Ventorro entre el president de la Generalitat, Carlos Mazón, y la periodista Maribel Vilaplana, han centrado parte de la tertulia del programa Más de uno.

Alsina se preguntaba si, en el caso de que la comida hubiera sido con un "señor", habría tantos rumores, a lo que Puente le ha respondido que está en su "derecho" de no creerse "nada". Así las cosas, el presentador de Más de uno ha defendido que "el ministro tiene derecho a creerse lo que él quiera y a opinar", pero que "no olviden que son ministros del Gobierno de España". "El salario que perciben es del Gobierno y no del Partido Socialista", ha añadido.

Que se apliquen el cuento, porque son ministros del Gobierno

El periodista ha señalado que todos los ministros tienen cuenta de Twitter y, por ello, "tienen libertad de hablar como les dé la gana", pero que si reclaman que el debate público sea "serio" y que los ciudadanos "no se inventen cosas" o no hagan imputaciones "gratuitas" o no hablen "sin pruebas", que "se apliquen el cuento, porque son ministros del Gobierno".

El ministro Puente, en su publicación de X, ha manifestado que sigue sin creerse "nada de nada" y que está en su derecho, "sobre todo cuando uno ha cambiado de versión 8 veces y la otra ha estado callada un año", en referencia a los múltiples cambios de versión de Mazón sobre lo que hizo en la tarde del 29 de octubre, y que Vilaplana hasta el pasado 3 de noviembre no ha declarado ante la jueza.

Unos minutos antes, Carlos Alsina ha reiterado que "claro que está en su derecho el ministro Puente de no creerse nada", al tiempo que se ha preguntado "hacia dónde queremos conducir el debate público". Entonces, ha concluido su reflexión, comentado que "si usted dice que algún día se sabrá es porque usted sabe que no estaban allí", y ha advertido que "si este tipo de argumento se extiende, todos podemos usar el mismo juego".

La dimisión de Mazón "cierra una crisis, pero abre otras dos o tres"

La dimisión de Mazón como president de la Generalitat, lejos de acabar con todos los problemas, "abre dos o tres crisis", tal y como comentó la periodista Marta García Aller en la tertulia del martes. No se sabe quién va a ser su sustituto al frente de la Generalitat, ni quién está al frente del PP en la Comunidad Valenciana. Tampoco se sabe el poder de Alberto Núñez Feijóo en el partido, porque "da la sensación de no tener el control sobre el partido".

Tampoco se sabe qué hizo Mazón entre las 18:43 y las 19:45 horas de la tarde del 29 de octubre. Según la declaración de Vilaplana, el president la acompañó hasta el parking. La periodista no aportó el ticket, pero sí la matrícula para que se pudieran investigar los movimientos.