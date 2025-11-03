Maribel Vilaplana no aporta el tique del aparcamiento pero facilita la matrícula para que se solicite

La periodista Maribel Vilaplana, considerada testigo clave en la investigación judicial sobre la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024, ha acudido este lunes a declarar ante la jueza instructora en los juzgados de Catarroja. Durante su comparecencia, Vilaplana ha explicado que no conserva el tique del aparcamiento correspondiente al día de su comida con el entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, aunque ha facilitado la matrícula de su vehículo para que pueda reclamarse a la empresa gestora.

Fuentes judiciales presentes en la declaración han confirmado que la periodista ha manifestado su disposición a colaborar con el tribunal, pero ha precisado que el justificante solicitado no se encuentra entre sus pertenencias. En el auto donde se requería dicho documento, la magistrada ya contemplaba la posibilidad de que, en caso de no disponer de él, se cursase una petición formal a la empresa del aparcamiento para obtener un informe acreditativo de entrada y salida del vehículo.

"Hubo muchas llamadas"

Vilaplana ha asegurado que el expresident atendió llamadas y mensajes. Dice que, aquel 29 de octubre, durante la comida, Mazón escribía mucho por el móvil, y que en algún momento de la comida hubo muchas llamadas, en las que el expresident salía del reservado donde se encontraban. Sin embargo, también ha declarado que, a pesar de haber escuchado llamadas, no escuchó en ningún momento palabras como 'lluvia, dana o CECOPI'.

En el arranque de su testimonio, a micrófono cerrado, Vilaplana ha trasladado a la jueza que no se encuentra bien anímicamente, según las mismas fuentes. De hecho, el pasado sábado fue atendida en un centro hospitalario tras sufrir un episodio de ansiedad, aunque recibió el alta horas después y regresó a su domicilio, lo que le ha permitido comparecer hoy ante el juzgado.

La clave es esclarecer qué hizo Mazón entre las 15:00 y las 18:45 horas

El interrogatorio a la periodista es considerado de gran relevancia en el marco de la investigación que analiza la actuación del ya expresident Mazón durante las horas críticas de la catástrofe, que dejó 229 fallecidos en la Comunidad Valenciana. Vilaplana fue la última persona que estuvo con él antes de que permaneciera incomunicado durante varias horas, mientras se desataba la emergencia.

Las pesquisas judiciales buscan esclarecer qué hizo Mazón entre las 15:00 y las 18:45 horas del 29 de octubre de 2024, periodo en el que compartió una comida con Vilaplana. Los investigadores tratan de determinar si el entonces jefe del Consell estuvo al tanto de la magnitud del desastre y por qué no se incorporó antes al CECOPI, el centro de coordinación de emergencias.

A su llegada a los juzgados, la periodista ha sido recibida entre numerosos periodistaws y la presencia de familiares de víctimas, que le han pedido que "cuente toda la verdad".

La jueza deberá ahora decidir si el testimonio de Vilaplana y la documentación que pueda recabarse aportan nuevos indicios sobre la responsabilidad política o institucional en la gestión de la tragedia, considerada una de las mayores de las últimas décadas en España.