Óscar Puente responde al monólogo de Alsina y señala a Mazón: "Querido Carlos, sigo sin creerme nada"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha reaccionado al monólogo del periodista Carlos Alsina Monólogo de Alsina en el que ha hecho una reflexión: "Si Mazón hubiera estado en el Ventorro con un periodista señor, ¿alguien habría sospechado?"

Todo por los rumores que han surgido en torno a la comida en El Ventorro del ya expresidente de la Generalitat Valenciana y la periodista Maribel Vilaplana.

Puente ha citado el monólogo de Alsina y ha respondido con una crítica a Mazón por su falta de credibilidad y sus cambios de versiones: "Querido Carlos. Sigo sin creerme nada de lo que han contado. NADA ES NADA. Y estoy en mi derecho. Sobre todo cuando uno ha cambiado de versión ocho veces, y la otra ha estado callada un año, a pesar de la gravedad de lo sucedido. Y la historia me sigue pareciendo completamente inverosímil".

El monólogo de Alsina: defensa de Vilaplana y crítica a los "ataques machistas"

En su intervención, Carlos Alsina abordó directamente los comentarios y teorías difundidas en los últimos meses sobre la relación entre Mazón y Vilaplana, desmintiendo las insinuaciones de carácter personal que circularon en ámbitos políticos y mediáticos.

"El punto de partida siempre era el mismo: dado que ella es mujer y la comida fue larga, ¿qué otra relación puede tener con Carlos Mazón que una relación sexual?", lamenta el periodista, calificando de "repugnantes" los ataques machistas que se lanzaron contra la presentadora.

Alsina señaló además que algunos dirigentes políticos, entre ellos el propio Puente, "alimentaron la sospecha" de que Mazón no estuvo en El Ventorro día de la tragedia.

Alsina zanja su reflexión reivindicando que, pese a las versiones cruzadas, lo que siempre se supo "es dónde no estuvo Carlos Mazón, y eso es lo que ha acabado con su presidencia".