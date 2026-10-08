Bronca política tras la muerte de Maricarmen: Almeida y Ayuso llaman "miserables, carroñeros y políticos buitres" a Más Madrid y PSOE

Maricarmen Abascal ha fallecido este miércoles en el Hospital Gregorio Marañón a los 87 años, dos semanas después de ser desahuciada del piso de Madrid en el que vivía desde hacía 70 años. La mujer se ha convertido en un símbolo nacional de la crisis de vivienda que se vive en España desde hace años y su muerte se ha colado en los debates parlamentarios de la capital.

En el Ayuntamiento de Madrid, el alcalde José Luis Martínez Almeida ha llamado "miserables" y "carroñeros" a PSOE y Más Madrid por "utilizar" a Maricarmen de manera "sectaria y partidista" y les ha afeado que si "respetaran" su memoria hubieran votado a favor de los dos planes especiales de vivienda que se han aprobado en el pleno extraordinario y que permitirían incrementar la oferta de vivienda protegida de alquiler en más de 18.400 nuevas viviendas hasta 2028 y facilitar la implantación de otros modos de hospedaje, como apartahoteles, en zonas industriales.

"Vamos a ganarles donde hay que ganar en democracia: en las urnas"

"No vamos a dar ni un paso atrás, ni vamos a agachar la cabeza, ni vamos a pedirles perdón. Vamos a ganarles donde hay que ganar en democracia, que es en las urnas, que es donde habla el pueblo. Porque si ustedes respetaran la memoria de Maricarmen y no fuera para ustedes un simple ejercicio de carroñerismo, votarían hoy a favor de un plan especial que permite la construcción en los próximos dos años de 18.400 viviendas protegidas", ha señalado el alcalde de Madrid, con semblante serio, dirigiéndose a las portavoces de Más Madrid y PSOE, Rita Maestre y Reyes Maroto, después de que estas le afearan al PP no haber querido hacer un minuto de silencio por la muerte de Maricarmen.

Según Maroto, Maricarmen ha muerto fuera de su hogar, "despojada de su vida cotidiana y convirtiéndose en un símbolo que nunca quiso ser", y le ha pedido a Almeida que se comprometa a que "nadie más tenga que vivir lo que ella vivió". Mientras, Maestre ha subido la tensión del pleno culpando directamente al alcalde, y a sus "amigos", de la muerte de Maricarmen: "¿Ha hablado ya con Urbagestión, le han llamado?", le ha cuestionado Maestre a Almeida:"Han conseguido lo que querían, tienen una casa sin bicho, un piso vacío para especular, lo que llevaban esperando siete años. Allí donde vayan les iremos a buscar, a señalarles, a ponerles nombre y a recordar toda la vida que son unos buitres", ha apuntado la líder municipal de Más Madrid.

Ayuso llama "políticos buitres" a Más Madrid y el PSOE

Por su parte, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se ha referido a Más Madrid y el PSOE-M como "políticos buitre" después de que ambos partidos le hayan echado en cara el fallecimiento de Maricarmen Abascal, y ha subrayado que la anciana fue "desahuciada por una ley socialista" aplicada por el Gobierno de Pedro Sánchez. "Hay fondos buitre, mi Gobierno no contrata con ninguno y menos para vivienda social; y luego hay políticos buitres: ustedes", ha espetado Díaz Ayuso en el pleno de la Asamblea regional.

En un bronco debate, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha afirmado que "en las calles de Madrid no va a haber paz" porque el día que desahuciaron a Maricarmen "algo empezó a romperse" y, tras su muerte, "se ha roto del todo". "Para eso sirve la acampada en Sol que usted quiere desalojar y no puede. Para eso sirve la huelga general. El día que desahuciaron a Maricarmen algo empezó a romperse. Hoy se ha roto del todo. Hoy en España no hay consuelo para la gente buena y en las calles de Madrid no va a haber paz", ha afirmado Bergerot.

"¿Nos están amenazando físicamente?"

"¿Cuando ustedes advierten de que no va a haber paz, nos están amenazando físicamente?", ha preguntado Díaz Ayuso, quien cree que "hay que tener la cara de cemento armado" para pronunciarse así después de "ocho años en el poder, calentando coches oficiales y moquetas y comiendo canapés". Díaz Ayuso le ha dicho a Bergerot que Pedro Sánchez "les ha tomado el pelo" y que el espacio a la izquierda del PSOE "se va a quedar en las raspas" en las próximas elecciones generales "porque nadie quiere a los ultras". "Podrán quemar lo que quieran, pero no van a quemar la voluntad de los madrileños", ha concluido la presidenta de la Comunidad.