POLÍTICA

Ayuso acusa a Vox de promover una trifulca en Ferraz "para restar protagonismo" al PP: "Trabaja para Sánchez hasta en domingo"

La mandataria autonómica se ha pronunciado este domingo tras la celebración de la manifestación del PP en el Templo de Debod (Madrid), que ha calificado como "ejemplar"

Aurora Molina

Madrid |

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, durante el acto celebrado en el Templo de Debod
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, durante el acto celebrado en el Templo de Debod | Europa Press

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a Vox de promover "una nueva trifulca" a raíz de la concentración celebrada en Ferraz por parte del partido que lidera Santiago Abascal para "restar protagonismo y fuerza" a la manifestación del PP contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Vox trabaja para Sánchez hasta en domingo", ha sentenciado la presidenta madrileña en una publicación en X, donde se ha posicionado en contra de la "violencia de los manifestantes en la calle Ferraz". Según apunta, algunas de estas personas llevarían "largo tiempo molestando a los vecinos y comercios" durante todas las tardes.

Frente a estas acusaciones, Ayuso ha defendido la concentración del Partido Popular en el Templo de Debod que se ha celebrado este domingo. Un acto que ha calificado como "ejemplar", igual que "siempre", reconoce.

Durante el evento, la presidenta cargó contra el Gobierno de coalición de Sánchez al calificarlo de "mafia". La mandataria autonómica acusó al líder del Ejecutivo de "dividir" y "enfrentar" a España con el único propósito de que no gobierne la oposición.

"Es imperdonable pretender gobernar a base de tener a España partida en dos. El tiempo pondrá a Sánchez y a sus aliados en el lugar que se merecen en el libro de historia, cuando no en la cárcel. Porque la Justicia es implacable, como lo es la verdad. España está desgobernada por la corrupción, la mentira, y por gente sin otro aval que tener la ambición de llegar al poder, estar solo en el poder e impedir antidemocráticamente la alternancia", ha sentenciado.

El "sanchismo", en la cárcel

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido que "el sanchismo está en la cárcel", en alusión al reciente ingreso en prisión del exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

Durante su intervención, Feijóo se dirigió directamente al PSOE: "¿Cuánto más vais a aguantar?", sentenció. "No manchen su historia y recuperen el sentido de la transición".

