Feijóo asegura que "el sanchismo está en la cárcel" y avisa: "Pronto será Sánchez, lo sabe toda España"

Entre gritos de "¡Presidente, presidente!" ha comenzado el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo su intervención en la concentración del Templo de Debod -que ha reunido a 80.000 personas, según el PP, 40.000 según Delegación del Gobierno- bajo el lema "democracia o mafia". El líder de los populares ha asegurado que "el sanchismo está en la cárcel" de Soto del Real, y ha advertido al presidente del Gobierno: "Pronto será Sánchez, Para entonces no finjáis sorpresa, lo sabe toda España".

Feijóo ha parafraseado a Pedro Sánchez, que siempre ha dicho que solo son "dos o tres personas corruptas", para advertir de que "es su sistema, su mecanismo y su forma de mantenerse en el poder". Entonces ha enumerado: "Es Ábalos, es Cerdán, es Tito Berni, es la mujer, el hermano, es Óscar Puente, es Salazar, es Gallardo, es Pedro Sánchez". En este momento, los asistentes han empezado a corear "¡Pedro Sánchez, dimisión!"

Por eso, dirigiéndose directamente al PSOE, les ha preguntado: "¿Cuánto más vais a aguantar?" Y ha recordado que tres de los cuatro de la 'banda del Peugeout' ya conocen la cárcel. Por eso, ha pedido al PSOE "que no manchen su historia" y "recuperen el sentido de la transición".

¿Cómo es posible que den lecciones? ¿De qué van presumiendo?

Según el líder del PP, España está "parada" porque el Ejecutivo, además de no tener mayoría ni presupuestos, está "a la espera del siguiente escándalo y del siguiente informe de la UCO". Ha centrado su discurso en la corrupción del Gobierno, ha calificado la legislatura de "absurda" y ha exigido que "acabe ya", porque "así no se puede seguir, ni un día más".

"Ni un día más" ha pedido el jefe de la oposición, quien ha asegurado que el objetivo de la concentración es "defender a España, que es el mayor honor para un español". "Hoy venimos a decir ni un día más. Ni un día más de abuso, de mentiras, de impunidad, de corrupción, de este Gobierno. Ellos han perdido la vergüenza, pero España no ha perdido la dignidad", ha añadido.

A su juicio, "España está harta de los engaños, del desprecio, de la arrogancia" y de "todos estos", en referencia al Ejecutivo, "que nos roban nuestro dinero" Por eso, se ha preguntado "¿cómo es posible que den lecciones? ¿De qué van presumiendo?", y les ha exigido "que se vayan y convoquen elecciones para que la gente pueda hablar y decidir".

Se ha dirigido uno a uno a todos los partidos políticos

Feijóo ha reiterado que la concentración es "sin siglas" y por ello se ha dirigido a "todos los partidos con representación en las Cortes". Sobre Vox ha señalado que "no vamos a estar de acuerdo con todo" porque "somos un partido diferente", pero les ha pedido no repetir "los errores que han cometido hace dos años", en una clara referencia a la victoria de Pedro Sánchez el 23J.

En cuanto a UPN, se ha mostrado "orgulloso" de tener una alianza con ellos y no con Bildu, mientras que cuando se ha dirigido a Sumar se han escuchado gritos y abucheos por parte de los manifestantes. Les ha calificado de "juguete del PSOE" y les ha avisado de que los socialistas ya tienen un juguete nuevo, "independentista, republicano y que no quiere hablar en la lengua común", en referencia a Junts.

Las palabras más duras han sido para Podemos, a los que ha llamado "indignados de pacotilla" y entre risas ha expresado: "A ver si vuelven a acampar en la Puerta del Sol". Por último, ha dedicado unas palabras a los partidos nacionalistas e independentistas, a quienes ha advertido de que "no vamos a compartir vuestra ideología" y ha acusado de "sostener la corrupción".

Para concluir, Feijóo ha pedido a los españoles "perseverar", "aguantar" y "plantar cara" hasta tener "todos los votos necesarios". Asimismo, ha asegurado que cuando llegue al Gobierno, "solo o con otros partidos" va a pedir una auditoría completa del Gobierno, va a limpiar "del sanchismo" las instituciones, va a rebajar de impuestos porque los ciudadanos están "asfixiados", va a desbloquear todo lo que ahora está parado en las Cortes y va a devolver la democracia a España.