Ayuso avisa: "No nos acostumbremos a lo que no es normal porque así comienzan todas las dictaduras"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez al que ha vuelto a llamar "mafia" por intentar hacer que los españoles se acostumbren a que "la mentira sea un programa electoral". Por eso, ha pedido a los miles de personas concentradas en el Templo de Debod que no se acostumbren "a lo que no es normal" porque "así comienzan todas las dictaduras".

Ayuso ha acudido a la concentración "sin siglas" que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, convocó para este domingo a raíz de la prisión provisional decretada por el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, para el exministro, José Luis Ábalos, y su exasesor Koldo García por "riesgo extremo" de fuga.

Ante los miles de personas que se han dado cita en el Templo de Debod, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho que España vive "su momento más crítico en 47 años de democracia", ya que está "abandonada a manos de una mafia -que no un Gobierno- y a un proyecto totalitario entregado sólo al poder". Ayuso ha criticado a Sánchez por "dividir" y "enfrentar" a la gente, únicamente para que "no gobierne el otro".

"Es imperdonable pretender gobernar a base de tener a España partida en dos. El tiempo pondrá a Sánchez y a sus aliados en el lugar que se merecen en el libro de historia, cuando no en la cárcel. Porque la Justicia es implacable, como lo es la verdad. España está desgobernada por la corrupción, la mentira, y por gente sin otro aval que tener la ambición de llegar al poder, estar sólo en el poder e impedir antidemocráticamente la alternancia", ha dicho.

"Franco es rabiosa actualidad y ETA, pasado"

Ayuso ha afirmado que el Gobierno de coalición "llegó mintiendo" y se sustenta sobre la "peor trama de corrupción: blanquear a Bildu y hacerle fundamental": "Una trama de corrupción que se está viendo cada día con PNV y Bildu a cambio de entregar Pamplona con obras públicas, blanqueando lo que ha sido la historia del terrorismo en España".

Asimismo, ha criticado que Sánchez defendiese que Bildu era ETA antes de llegar al poder y ahora pacte con ellos, y que Franco sea "rabiosa actualidad", pero ETA, "pasado, lejanísimo". También ha dejado claro que "ETA está preparando su asalto al País Vasco y a Navarra mientras sostiene a Pedro Sánchez": "Que me digan que es mentira porque no cabe mayor corrupción moral ni traición a España que esto".

Meses duros

La presidenta madrileña ha vaticinado que se aproximan "meses muy duros de ataques y nuevas mentiras", que derivarán en mayor "tensión social y política", pero ha avisado de que "la verdad se acabará imponiendo" y eso "le ocurrirá" a Pedro Sánchez: "Aunque la mentira -por ahora- y la corrupción es lo que le ata al poder, la verdad siempre se abre camino".

"Quieren que nos acostumbremos a que la mentira sea un programa electoral, a tener un presidente del Gobierno perdedor, pero no nos acostumbremos a lo que no es normal porque así comienzan todas las dictaduras. Si queremos vivir en paz, empecemos por nosotros y, si queremos seguir siendo libres, demos las batallas hasta el final".

Porque, ha asegurado, están todos "abonados a una mafia de corrupción" que trata de "impedir la alternancia democrática", por lo que ha reiterado que no hay que acostumbrarse a que se esté "por encima de las leyes y el Estado de Derecho": "Aunque vengan tiempos difíciles, y esta última etapa del sanchismo lo va a ser, no miremos para otro lado. La verdad siempre triunfa, siempre. Y aquí sólo van a perder unos, los que nunca quisieron a España".