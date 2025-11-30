Almeida reclama que se convoquen elecciones "para que no decidan por nosotros" y avisa a Sánchez: "Resistiremos y ganaremos"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha reclamado "elecciones para que nos devuelvan la voz a los españoles", en declaraciones a Onda Cero momentos antes de comenzar la concentración en el Templo de Debod de Madrid, donde el PP ha reunido a sus votantes en una concentración "sin siglas, sin logos" y a la que podían acudir "hayan votado a quienes hayan votado", tal y como dijo el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo en un acto en Burgos.

"Pedimos que los españoles seamos los que decidamos por nosotros mismos y que no decidan por nosotros ni en caseríos ni en el Palacio de la Moncloa", en referencia a la supuesta reunión que mantuvo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el líder de EH-Bildu, Arnaldo Otegi, para lograr la investidura en 2018.

Así las cosas, el alcalde de Madrid ha asegurado que en la concentración del Templo de Debod la única política es "reclamar que seamos nosotros los que tengamos la voz". Asimismo, ha cargado contra el Gobierno, al que ha calificado de "absolutamente corrupto" y el culpable de "carcomer" la democracia, al hilo de las palabras de Feijóo que apuntó a Sánchez como "la manzana podrida" del Ejecutivo.

Votar para acabar con la mayor amenaza de nuestra democracia

El alcalde de Madrid ha sido el primero en tomar la palabra en la concentración. Después le seguirá la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y clausurará el acto Feijóo. El líder de la oposición animó desde Burgos a todos los ciudadanos "asqueados y cansados" del Ejecutivo a sumarse a la protesta, "sin siglas, ni logos, pero sí con la bandera". Así las cosas, miles de personas, aun no se sabe la cifra oficial, han acudido a la concentración con banderas de España.

"Defender nuestra democracia y votar para acabar con la mayor amenaza de nuestra democracia", así ha comenzado su intervención desde Debod el alcalde. A su juicio, no deberían estar allí, sino "votando en unas elecciones" y ha cargado contra el Ejecutivo por no respetar ni la democracia ni la Constitución. "Gobernar sin el Parlamento es ir contra la democracia", ha apuntado Almeida.

El alcalde se ha dirigido directamente contra Pedro Sánchez al que le ha asegurado que "resistiremos y ganaremos". "Este Gobierno morirá en las urnas", al mismo tiempo que ha recordado que la investidura se negoció en un coche y en un caserío. Además, ha comparado la 'banda del Peugeot', con el clan de Vito Corleone, de la saga El Padrino. "No existe el clan Corleone sin Vito, no hay clan del sanchismo sin Sánchez", ha indicado.

A este paso la sede del PSOE va a ser la cárcel de Soto del Real

La corrupción del Ejecutivo ha sido el tema central del discurso del alcalde. La concentración se celebra a tan solo 900 metros de la sede del PSOE. Por eso, Almeida ha ironizado con que "a este paso va a ser Soto del Real", debido a que el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, están en la cárcel.

En su intervención, Almeida también ha señalado las continuas contradicciones del presidente del Gobierno quien vino "como un feminista, pero las primarias se las pagó los prostíbulos del suegro" o que se declaró como el "azote de la corrupción, pero en Nochevieja se van a desear en lugar de Feliz año nuevo, no entrar en prisión en 2026".

Además, ha señalado que "vino como el Gobierno de la gente, pero niega que podamos decidir por nosotros mismos" y que juega "con la desesperación y la angustia de los españoles". Para concluir, ha reiterado que "nos van a tener en frente, no van a poder con nosotros" y que hasta que haya elecciones el mensaje tiene que ser claro desde toda la nación: "Venceremos, ganaremos y les derrotaremos en las urnas".